為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬祖好Chill 島式慢活季週六登場

    2025/10/17 20:16 記者俞肇福／綜合報導
    主辦單位準備馬祖風味與在地故事的好料理餐盒。（圖為連江縣政府提供）

    主辦單位準備馬祖風味與在地故事的好料理餐盒。（圖為連江縣政府提供）

    由農業部農村發展及水土保持署、連江縣政府與在地社區攜手舉辦的《馬祖好Chill 島式慢活季－與大海共食．福澳》，明天（18日）週六15時30分到19時在福澳運動場登場。如遇天候不佳，活動將另行通知調整。

    主辦單位指出，今年活動甫開始報名，40組名額便瞬間額滿。活動也準備美味豐富的餐盒，今年的野餐餐盒以「異國風味×在地漁產」為靈感，由馬祖青年與返鄉廚師共同研發，每一道料理都藏著海的氣息與島嶼的故事，亮點之一是由大專生洄游駐村團隊開發的「馬祖新法棍佐淡菜抹醬」。

    今年也準備了可愛「小鹿坐墊」，以及魔術互動演出，現場還有「島式慢活市集」，集結青年返鄉品牌、永續商品與手作小物，再搭配在地樂團的現場音樂演出，夕陽、海風與旋律交織出一場最Chill的海島午後。

    另外，為了讓島式慢活季更貼近永續精神，現場使用「卡蹓環保杯與餐具」，提供民眾免費租借使用，讓環保不只是行動，而是一種生活態度。

    主辦單位準備的小鹿坐墊。（圖為連江縣政府提供）

    主辦單位準備的小鹿坐墊。（圖為連江縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播