馬祖好Chill 島式慢活季週六登場

主辦單位準備馬祖風味與在地故事的好料理餐盒。（圖為連江縣政府提供）

由農業部農村發展及水土保持署、連江縣政府與在地社區攜手舉辦的《馬祖好Chill 島式慢活季－與大海共食．福澳》，明天（18日）週六15時30分到19時在福澳運動場登場。如遇天候不佳，活動將另行通知調整。

主辦單位指出，今年活動甫開始報名，40組名額便瞬間額滿。活動也準備美味豐富的餐盒，今年的野餐餐盒以「異國風味×在地漁產」為靈感，由馬祖青年與返鄉廚師共同研發，每一道料理都藏著海的氣息與島嶼的故事，亮點之一是由大專生洄游駐村團隊開發的「馬祖新法棍佐淡菜抹醬」。

今年也準備了可愛「小鹿坐墊」，以及魔術互動演出，現場還有「島式慢活市集」，集結青年返鄉品牌、永續商品與手作小物，再搭配在地樂團的現場音樂演出，夕陽、海風與旋律交織出一場最Chill的海島午後。

另外，為了讓島式慢活季更貼近永續精神，現場使用「卡蹓環保杯與餐具」，提供民眾免費租借使用，讓環保不只是行動，而是一種生活態度。

主辦單位準備的小鹿坐墊。（圖為連江縣政府提供）

