金門「老屋敲敲門」集章送盲盒 邊吃邊玩從建築看島嶼故事

「村復號」成員王苓用「老屋敲敲門」帶起一股觀光體驗風。（記者吳正庭攝）

金門創生平台「村復號」團隊最近在遊客圈刮起復古風，30間「具有獨特建築魅力」的商家以「老屋敲敲門」代號，串成一條神祕又充滿驚喜的導覽路線；即日起到11月30日，遊客完成商家低消集章，就有限量盲盒，邊吃邊玩還能一窺閩式古厝、洋樓、軍管建築的時代樣貌。

金門旅遊版圖索引上，除了生態、美食、文化、戰地之旅，最近又多了「老屋」。村復號團隊在成員王苓梳理下，精選30間建於1992年戰地政務解除以前具有軍事管制、閩式古厝、洋樓建築歷史或樣貌的「老屋」商家，再以「敲敲門」感受遊客初訪的同理心，提供具有在地感的服務，讓遊客「敲敲門」就迎來期待中的嚮往。

活動啟動以來，登門者以外地遊客居多，有中國觀光客看了「小紅書」慕名而來，也有在地鄉親近水樓台，5天就達成集章任務。如何選擇老屋？熟門熟路的在地客說，「跟著感覺走」。

王苓說，金門的歷史都反映在建築物上，退一步，更能看見這些建築的獨特魅力。「老屋敲敲門」集章本，集合金門東西半島、烈嶼老屋，依服務內容有餐廳9間、酒館2間、茶飲、甜點、咖啡共8間、伴手禮7間，另有4條須事先預約的體驗行程，集滿指定種類6間商家章戳，可兌換限量神祕盲盒。

「村復號」創立於2020年，認同村落復興理念，是1個具地方創生理念的選物平台和店鋪；團隊關心島嶼議題、減塑環保，藉由串連物產與人群，希望帶出更多島嶼故事。相關訊息可上「村復號」臉書粉絲專頁查詢。

金門30間「具有獨特建築魅力」的商家，以「老屋敲敲門」代號，串成一條神秘又充滿驚喜的導覽路線。（記者吳正庭攝）

金門創生平台「村復號」是1個具地方創生理念的選物平台和店鋪。（記者吳正庭攝）

來自金門七十二浬外的烏 坵鄉特產手採野生紫菜。 （記者吳正庭攝）

全國僅金門野外可見的保育動物水獺，加上苗栗苑裡的藺草帽，詮釋了「台灣好棒」。（記者吳正庭攝）

「村復號」團隊以產品來說明關心島嶼議題、減塑環保，藉由串連物產與人群，希望帶出更多島嶼故事。（記者吳正庭攝）

