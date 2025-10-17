為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    關稅政策影響! 中華郵政公布寄美國、夏威夷郵件新規定

    2025/10/17 20:08 記者吳亮儀／台北報導
    中華郵政。（資料照）

    中華郵政公司今天（17日）說明，受美國政府關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，近期發生寄往美國及夏威夷的國際航空函件不明原因被退件。中華郵政公司公布，在與美國郵政溝通尚未得到明確結果前，為確保郵件能順利寄達，即日起寄往美國和夏威夷的郵件，請顧客配合以下列方式交寄。

    第一是寄往美國的郵件，信函、明信片、印刷物、新聞紙、郵簡等，請改以「平常函件」交寄，勿以掛號方式交寄；若這些文件有掛號需求，請改以「掛號小包」、「國際e小包」、「國際包裹」或「國際快捷（EMS）」等郵件種類交寄，並於登打EZPost託運單時，在物品種類勾選「文件（Document）」。

    第二，寄往夏威夷郵件。中華郵政暫停所有函件類交寄；若有交寄文件類需求，請以「國際快捷（EMS）文件類」交寄。

    第三，凡在今年10月1日至10月16日（含）前交寄至美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡，以及寄往夏威夷的所有函件（含平常函件），尚未出口的郵件，中華公司將儘速退回郵件予寄件人。已出口的郵件，若後續確認因此次事件遭退回，中華郵政公司將退還顧客全額郵資。

