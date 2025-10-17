埔里申設廢棄物掩埋場 南投議員陳宜君憂遇暴雨恐變毒堰塞湖

埔里麒麟里申設事業廢棄物掩埋場，南投縣議員陳宜君指出，設置地點下游南烘溪，2020年曾發生山崩，險些造成堰塞湖危機。（陳宜君提供）

南投縣埔里鎮孕育好山好水，但有民間業者在埔里麒麟里申設事業廢棄物掩埋場，議員陳宜君今（17日）在議會質詢時指出，業者申設掩埋場的地點，下游南烘溪2020年3月曾發生山崩，險些造成堰塞湖危機，若在當地蓋掩埋場，萬一暴雨來襲將掩埋的飛灰固化物等廢棄物沖刷下來，令人憂心恐形成台灣第一個「毒堰塞湖」。

陳宜君指出，國內目前的事業廢棄物掩埋場，沒有一個設在溪流上游，但目前業者在埔里申設的這處掩埋場，選址根本就是嚴重錯誤，因為下游南烘溪一帶是地質敏感區，2020年3月曾發生山崩，當時崩落土石達6萬5000立方公尺，阻礙河道，險些造成堰塞湖危機。在極端氣候下，萬一暴雨來襲，難保掩埋場掩埋的飛灰固化物等廢棄物不會隨土石被沖刷下來，從掩埋場申設面積估算，屆時滑落的土石量恐比2020年山崩還多，令人憂心恐形成台灣第一個「毒堰塞湖」，縣府一定要嚴格把關，確保民眾生命財產安全。

縣府環保局長李易書答詢表示，掩埋場是由民間業者選址，因非屬相關單位禁止開發區域，依法可提出申設，且目前業者提出申請的是掩埋營建事業廢棄物，並非有害廢棄物，該局將把議員提出的相關資料及疑慮納入環評等審查，並站在民眾立場從嚴把關。

民間業者擬於埔里麒麟里申設事業廢棄物掩埋場。（民眾提供）

