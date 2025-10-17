屏東熟齡嘉年華10/19登場 沈文程、朱海君開唱

屏東彩色時代「熟齡社團嘉年華」邀請沈文程等藝人演出。（屏東縣政府提供）

鼓勵50歲以上的熟齡族群積極參與社會活動，屏東縣政府熟齡新品牌「彩色時代」首度針對橘世代族群推出「熟齡社團嘉年華」，將於10月19日週日於縣立體育館外大草皮登場，邀請沈文程、朱海君、施文彬、南方二重唱與曾瑋中等5組重量級藝人與各熟齡社團輪番演出，讓熟齡世代盡情追星、展現自信與活力。

屏東縣截至今（2025）年9月底，老年人口比已達21.59%，正式邁入超高齡社會。面對人口結構轉變，縣府同時關注50至64歲、占比達23.87%的「橘世代」，積極推動熟齡政策，鼓勵中高齡族群持續學習與社會參與，提前布局健康老化與初級預防照顧。

為展現學習成果與熟齡風采，縣府首度舉辦「熟齡社團嘉年華」，打造專屬熟齡世代的交流舞台，活動自9月開放報名以來引起熱烈回響，吸引96組民間團體報名，最終經由專業評審老師決選出各30組表演團體及社團，有流行舞蹈、日本舞、現代舞、輪椅舞蹈、各類樂器-太鼓、森巴鼓、國樂及歌仔戲劇等演出，展現熟齡社團多樣化。活動當日除設有社團攤位與互動體驗區，並設置「素人舞台」讓社團成員登台展演，呈現平日學習成果與熱情。

針對熟齡族群，屏東縣政府自6月起開設200堂彩色時代課程以「為獨立生活準備」為主題，包括財務保險、流行舞蹈、自我照顧、心靈成長、廚藝料理等興趣培養等面向，開辦至今有1300人次參與。

屏東縣政府社會處表示，「彩色時代」鼓勵熟齡族群勇於探索、持續學習，展現不受年齡限制的自信風采，未來也將持續推出更多元豐富的活動與課程，讓屏東的熟齡人生更加繽紛精采。

南方二重唱將以溫柔合聲演繹懷舊組曲與民歌經典。（屏東縣政府提供）

