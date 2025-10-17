澎湖七美消滅109隻棘冠海星 發現3隻天敵大法螺

東吉東突棘行動，一日就清除109隻棘冠海星。（澎湖群島海洋保護志工團協會提供）

澎湖群島海洋保護志工團協會，也記錄三顆棘冠海星天敵大法螺。（澎湖群島海洋保護志工團協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年5月底澎湖群島海洋保護志工團協會，通報澎湖七美海域棘冠海星瀕臨大爆發，旋即各單位展開清理工作，原本預估已完成南方四島海域掃蕩，但扮演「吹哨者」角色的澎湖群島海洋保護志工團協會，接受澎湖區漁會12船次清除作業，發現東吉東海域棘冠海星，也有大爆發危機。

澎湖群島海洋保護志工團協會執行澎湖區漁會贊助的最後一個船次突棘任務。在東吉東突棘35隻棘冠海星，在西吉南突棘8隻棘冠海星，目前看來西吉的棘冠海星，應該是壓制住了。但東吉東的棘冠海星，本以為最後的突棘行動也會壓制下來，卻又發現一區枝狀珊瑚上面佈滿了棘冠海星。所以要重新評估這一區的棘冠海星危機現象。

今（17）日由海洋公民基金會主辦、澎湖群島海洋保護志工團協會協辦、日月光永續環保基金會贊助經費，在東吉東舉行棘冠海星突棘行動，僅僅1日就突棘了109隻棘冠海星，全數送交澎湖水試所，並發現3隻棘冠海星天敵大法螺，已完成丈量標記後原處野放，希望能抑制棘冠海星大爆發。

大法螺外形為圓錐狀，為法螺科中最大者，螺層約10層，螺塔高，呈尖塔形，生活在亞潮帶礁岩或珊瑚礁海底。為肉食性，以棘皮動物、環節動物、軟體動物等為食，捕食海星時，先腹足攫取抱握，再伸出吻，以吻團內的齒舌在獵物的表皮或外殼上刮出小洞，然後再將吻伸入，刮食可食的組織。在珊瑚礁區的大法螺亦能捕食棘冠海星，而棘冠海星專食活的珊瑚，所以大法螺被稱是珊瑚礁的保護者。

