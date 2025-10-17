為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    距堰塞湖只有2.5公里！台電東部發電廠溪畔壩急撤14名員工

    2025/10/17 19:57 記者花孟璟／花蓮報導
    台電東部發電廠溪畔壩，在堰塞湖下游僅2.5公里，圖為台電東部發電廠溪畔壩大門口。（檔案照，記者花孟璟攝）

    台電東部發電廠溪畔壩，在堰塞湖下游僅2.5公里，圖為台電東部發電廠溪畔壩大門口。（檔案照，記者花孟璟攝）

    花蓮秀林鄉立霧溪燕子口昨晚間山壁崩塌，今天被發現立霧溪靳珩隧道段水位高漲，形成新的堰塞湖，台電東部發電廠溪畔壩首當其衝，在堰塞湖下游僅2.5公里，台電公司收到林保署緊急通知後，將承攬包商及工作人員緊急撤離，共撤14名人員。

    而台電東部發電廠則在新堰塞湖的下游9.5公里處，台電東部發電廠的立霧機組是以地下水管連接溪畔壩、以及砂卡礑溪上游水源作為發電使用，由於林保署下午3點40分通知，台電東部發電廠立即啟動緊急應變。

    其中台電東部發電廠溪畔壩去年0403地震溪畔壩受損，東部發電廠啟動修復，因堰塞湖發紅色警戒，工程方面包括水路組、土木組在溪畔壩的相關工程，包括溪畔壩水工、機電設備復舊工程及水土保持等相關河道工程，包括承攬商人員、機具立即撤離。

    至於溪畔壩的機組及廠房方面，為了避免大水沖刷受損，溪畔壩水工設備1號至7號排洪門、排砂門全部打開，廠房防洪門關閉，將由值班主任持續監視尾水水位變化情形，必要時關閉排水溝閘門。

    台電指出，目前接獲林保署通知，燕子口堰塞湖可能會在今晚潰堤，已緊急於下午3點40分將值班人員、工程人員、清潔人員及保全共14人撤離，確保安全。

    台電東部發電廠溪畔壩去年0403地震後受損嚴重，正進行多項土木機電工程。（檔案照，記者花孟璟攝）

    台電東部發電廠溪畔壩去年0403地震後受損嚴重，正進行多項土木機電工程。（檔案照，記者花孟璟攝）

    立霧溪的燕子口堰塞湖恐怕會在今晚潰決。（公路局提供）

    立霧溪的燕子口堰塞湖恐怕會在今晚潰決。（公路局提供）

    台電東部發電廠在新堰塞湖的下游9.5公里處，廠房離立霧溪床5公尺。（記者花孟璟攝）

    台電東部發電廠在新堰塞湖的下游9.5公里處，廠房離立霧溪床5公尺。（記者花孟璟攝）

