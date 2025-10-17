印度排燈節12/24中市登場 印度舞蹈15強決賽、印度市集邀嘗鮮

歡慶排燈節，首屆印度舞蹈大賽10月24日在台中市登場。（市府提供）

「排燈節」（Diwali）是印度最重要的節慶之一，印度台北協會與台中市政府攜手合作，將於10月24日（星期五）下午3時至晚間9時，在台中市政府府前廣場舉辦「2025印度舞蹈大賽暨排燈節慶典」，將有印度舞蹈決賽、印度特色市集，還提供多樣美食、手工藝品與文化體驗。

民政局長吳世瑋指出，排燈節又稱光明節或印度燈節，象徵以光明驅走黑暗、以善良戰勝邪惡，每逢節日到來，印度各地家家戶戶點燈祈福，並舉行祭祀、交換禮物與慶祝活動，與台灣農曆新年有異曲同工之妙。

吳世瑋表示，印度台北協會在台舉辦排燈節活動已邁入第3屆，今年適逢協會成立30週年，特別選在台中舉辦，市民可透過此一活動近距離感受印度的節慶魅力與文化風情，也進一步深化台中與印度之間的友誼與文化連結，展現台中市開放、多元與共融的國際城市風貌。

民政局表示，今年排燈節慶典首度舉辦「印度舞蹈大賽」，以「Bring India to the Stage」為主題，邀請來自台灣與印度的舞者齊聚一堂，透過舞蹈展現文化融合與創意交流。比賽分專業組與新星組，初賽共吸引近270名舞者、80組隊伍參加，其中超過八成五為台灣舞者，更有台印混合隊伍同台競技，經三位知名評審評選後，各組15強將於10月24日下午5時至9時進行決賽，現場將揭曉8組優勝團隊，並頒發總獎金12萬元。

民政局提到，此外，當天府前廣場設有近30個印度主題攤位，提供道地印度美食、甜點、印度威士忌、Henna手繪等，讓市民從多角度感受印度文化的熱情與風采。

民政局補充，活動現場亦設有大型藍果麗（Rangoli）地畫與互動點燈區，提供民眾拍照打卡。

