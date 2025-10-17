凝聚全民防衛韌性 屏東「民力任務隊」技能競賽有看頭

屏東縣警察局今舉辦民力任務隊技能競賽，競爭激烈。（屏東縣政府提供）

為了強化民力任務隊專業技能與應變能力，屏東縣政府警察局今（17）日舉辦民力任務隊技能競賽，由全縣各分局遴選10名民力菁英組隊參賽，縣長周春米到場加油打氣，強調民力任務隊是全社會防衛韌性的關鍵基石，期盼全民都能強化自救互救與應變能力，共同守護家園安全。

今天競賽現場參賽民力都是各分局小隊長以上幹部，競賽項目包括心肺復甦術CPR、AED及止血帶包紮攸關生命急救的技能，由屏東縣消防局派員擔任教官與裁判，透過實地操作檢驗民力在緊急救護上的觀念、臨場反應及應變能力，各分局代表隊全神貫注、動作俐落，模擬急救場景宛如實戰演練，場邊加油團不斷高喊口號，氣氛十分熱烈。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米表示，面對極端氣候、天然災害及突發事件日益頻繁的挑戰，「警力有限，但民力無窮」，唯有透過平時不斷訓練與演練，才能在關鍵時刻發揮最大效益。未來將持續支持警察局推動民防及民力專業訓練，厚植警民合作基礎，打造「人人皆防衛、處處有韌性」的安全城市。

經過激烈競賽，最後由屏東警分局奪下團體獎第一名，東港警分局榮獲第二名；里港、潮州、內埔、枋寮及恆春警分局則獲得優等獎殊榮；另由民防大隊長蔡双喜與義交大隊長鄭芳昆加碼頒發創意獎與士氣獎，現場掌聲與歡呼聲不絕於耳。

屏東縣政府警察局舉辦民力任務隊技能競賽，由屏東警分局奪下團體獎第一名。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法