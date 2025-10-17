為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    颱風、東北季風共伴 公路局公布5高風險省道

    2025/10/17 19:35 記者吳亮儀／台北報導
    公路局匡列高風險省道路段。（公路局提供）

    輕度颱風「風神」預計明天生成，同時東北季風將增強，恐帶來可觀降雨，交通部公路局今（17日）晚間公布高風險區域，用路人要特別注意5處高風險省道路段。

    公路局說明，依最新氣象情資顯示，準「風神」颱風通過巴士海峽後與東北季風產生共伴效應帶來可觀降雨，影響路段及時段包括新北市、宜蘭和花蓮地區。

    受東北季風共伴影響，自週日（19日）晚間開始，台2線濱海公路、台2甲線陽金公路、台7線北橫公路及台7甲線宜蘭支線都有發生強降雨機率，20日至21日降雨情形最劇，預估單日可達大豪雨以上。

    花蓮地區則是自下週一（20日）開始，台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路有強降雨發生機率，影響最大時段為20日及21日，預估單日可達豪雨以上。

    公路局呼籲，山區公路受災可能中斷，考量延時搶通，山區聚落請預備充足物資，重症或慢性病患者考量先行下山；旅遊/運輸業者及旅客適當評估風險調整行程，非必要請勿進入山區道路；另山區旅宿業者請預留存糧、用水及柴油等備用，山區住宿自備個人用藥及必需品。

    公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

    用路人可注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

