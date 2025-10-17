為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    準風神颱風台灣下方掠過 北部宜花下週雨彈「紫爆到發白」

    2025/10/17 19:30 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢圖。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢圖。（氣象署提供）

    熱帶性低氣壓TD27(風神)預計明天週六增強為輕度颱風。（氣象署提供）

    熱帶性低氣壓TD27(風神)預計明天週六增強為輕度颱風。（氣象署提供）

    未來氣溫變化。（氣象署提供）

    未來氣溫變化。（氣象署提供）

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天週六晚上變天，會持續濕涼一整週！中央氣象署預報，明天（17日）晚上東北季風增強，北部和東北部氣溫下降並有短暫雨，加上準「風神」颱風外圍環流挾帶雨勢，宜蘭、北花蓮有豪雨等級降雨，今天剛形成的立霧溪堰塞湖潰流問題更需注意。

    週六晚間變天 北部有陣雨

    氣象署預報員劉沛滕表示，明天週六白天仍是晴到多雲的天氣，但晚上起東北季風增強，北部及東北部地區氣溫下降，基隆北海岸及東北部地區有短暫陣雨，東部及東南部地區有零星短暫陣雨。

    「週日（19日）起一連三天受到未來颱風外圍環流和東北季風的影響，雨勢不小」，劉沛滕指出，週日桃園以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其中，東北部地區還有局部豪雨發生的機率，以宜蘭最多、北花蓮次之。

    劉沛滕指出，下週一、二（20日、21日）兩天的雨勢最大，東北部、東部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中東北部地區有局部豪雨等級以上降雨，宜蘭降雨最多、北花蓮也有豪雨機率。

    今天剛形成的立霧溪堰塞湖在北花蓮，光復鄉馬太鞍堰塞湖在花蓮的中部到偏南部地區。劉沛滕說，北花蓮和宜蘭都要注意豪雨以上等級的降雨，但中花蓮也要注意局部大雨。他強調，從週日起到下週五，大概都是濕濕涼涼的天氣。

    今天凌晨2時剛形成的熱帶性低氣壓TD27，預計在明天（18日）增強為輕度颱風「風神」，由於它的潛勢路徑很南邊，穿過菲律賓呂宋島並到南海，因此氣象署發布海上颱風警報的機率很小，未來到南海後環境也不佳，應該會維持輕度颱風。

    氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，測未來第一週（10月18日~10月24日）受東北季風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部有局部大雨或豪雨發生的機率。

    第二週（10月25日~10月31日）水氣仍多，降雨以東北季風迎風面的北部及東半部為主。此外，未來四週預報資料顯示，南海及西北太平洋仍有熱帶擾動訊號，請隨時留意氣象署最新的預報資訊。

    未來氣溫變化。（氣象署提供）

    未來氣溫變化。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

