「阿姑」周遊率獅子會攜手扶輪社跨海送暖 赴馬公基地高歌勞軍

周遊與老公李朝永，合唱飛龍在天主題曲。（記者劉禹慶攝）

國內知名電視節目製作人周遊，今（17）日偕同夫婿李朝永，率領台北市明星獅子會跨海送暖，前進空軍馬公基地，與澎湖海風扶輪社合作，為馬基隊官兵與澎湖惠民啟智中心院童表演精彩節目，馬公市長黃健忠也趕往會場共襄盛舉，周遊、李朝永夫婦還現場合唱「飛龍在天」主題曲。

今日與會貴賓還包括國際扶輪3470地區澎湖馬公海風扶輪社長譚蘭芬、台北市明星獅子會長柯如憶、國際扶輪3470地區澎湖分區助理總監江明儒、國際獅子會300A-2區台北市明星獅子會創辦人周遊、國際獅子會四季金星總監李朝永、國際獅子會300A-2區台北市明星獅子會創辦人王惠民獅友等人。

活動中除了海風扶輪社與台北市明星獅子會的敬軍愛民聯合服務，除了精彩的歌舞表演外，扶輪社也提供現場中風檢測，當大家在禮堂吹冷氣欣賞歌舞時，海風社社友正在悶熱的長廊為士官兵健康把關，毫無怨言，展現扶輪人服務社會的宗旨。

資深美女阿姑雖然88歲，但活力不遜於年輕人，帶來專業團隊，愛心更不落人後，分別捐贈2萬元給馬基隊、3萬元給惠民啟智中心，海風社負責點心和伴手禮，大家分工合作種下愛的種子，空軍馬公基地也準備舒適場地，讓活動順利進行。

周遊阿姑與夫婿李朝永，致贈惠民啟智中心慰問金。（記者劉禹慶攝）

