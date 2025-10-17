為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    燕子口堰塞湖若潰決「洪峰估50分鐘到錦文橋」 竟一堆人看熱鬧

    2025/10/17 19:14 記者花孟璟、游太郎／花蓮報導
    燕子口步道上方崩塌形成立霧溪堰塞湖。（公路局提供）

    花蓮縣立霧溪燕子口步道上方昨晚崩塌，壩體高度約50公尺，林保署花蓮分署今天（17日）急電陽明交大團隊評估，估計堰塞湖滿水蓄水量270萬公噸，相當於1350座國際標準泳池。台8線道路高程比壩頂低，湖水會在蓄滿前改從台8線靳珩隧道溢出往東流，而「風神」颱風預估會在東部降雨，不排除潰決可能，洪峰會在50分鐘後抵達太魯閣口。

    「看新聞說，6點水就會比燕子口隧道的公路還高」，花蓮太魯閣口牌樓旁的觀景台可看到錦文橋、立霧溪情況，距離溪底還有20公尺高差，為了看堰塞湖水溢流到出口，直到傍晚6點半還有大批民眾圍觀。

    燕子口堰塞湖崩塌點在燕子口步道（舊台8線）上方山壁，依陽明交大團隊估算，若崩塌土方以溢流口高度海拔260公尺計算，堰塞湖滿水位的蓄水量約270萬公噸，蓄水面積約10公頃，從崩塌點向上游的迴水長度約1700公尺。

    台8線中橫公路靳珩隧道口的海拔高程259公尺，因此，堰塞湖水會在滿水位之前，先往靳珩隧道西口進入，隧道變河道，再從隧道西口出來與魯丹溪匯流後衝入原本立霧溪床內，也可能有部分洪水繼續鑽進燕子口隧道往東流，到布洛灣隧道前進入立霧溪。

    若發生潰決，水流預估於約50分鐘後抵達下游錦文橋，錦文橋段的立霧溪河寬約100公尺，屆時河床水位約上升5公尺，洪峰通過錦文橋後河道擴寬，水位上升幅度約2公尺。

    花蓮分署分析，立霧溪下游右岸的秀林鄉民樂部落高於河床約10公尺，左岸的台電東部發電廠立霧機組高於河床約5公尺，但為求慎重，下午4點前已發通報單請秀林鄉公所及台電單位預先撤離民眾。

    立霧溪的燕子口崩塌形成堰塞湖，溪水傍晚6點後已超過公路高度，太魯閣牌樓旁觀景台大塞車，很多人跑去看熱鬧。（記者游太郎攝）

    燕子口步道上方崩塌形成立霧溪堰塞湖。（公路局提供）

    今天上午堰塞湖滿水前，下午滿水至燕子口步道，短短6、7小時水位往上漲10公尺。（公路局提供，記者花孟璟製圖）

