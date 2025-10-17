為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    浪漫相守60載 台南表揚鑽石婚模範

    2025/10/17 18:58 記者王姝琇／台南報導
    南市北區表揚鑽石婚夫妻長興里周氏夫婦。（北區區公所提供）

    南市北區表揚鑽石婚夫妻長興里周氏夫婦。（北區區公所提供）

    台南市北區區公所今天辦理鑽石婚模範夫妻表揚，長興里周益滿、周蔡艷芳賢伉儷攜手走過60年婚姻旅程，周蔡艷芳耐心照料聽力受損的先生，甚至開車遊遍各地名勝古蹟，偶爾飛往美國探望兒孫，情感歷久彌新。

    北區區長潘寶淑偕同議長邱莉莉、議員陳怡珍、許至椿、沈鎮東、周嘉韋及蔡宗豪等人至府上表揚，親自致贈紀念匾額及禮品表達祝賀，表達對夫妻長年相互扶持致上最高的敬意。

    周氏夫婦1965年結婚以來，攜手走過60年婚姻旅程。周益滿自成大畢業後任教於台南高工板金科，長期在高分貝的實習噪音下，聽力漸漸受損，甚至失聰。太太周蔡艷芳始終以愛與耐心陪伴他，細心照料，展現出非凡的堅韌與無私的愛。

    退休後，周太太雖已高齡85歲，仍親自開車，載著同庚的先生遊遍全台各地名勝古蹟，偶爾飛往美國探望兒孫，足跡更遠達半個地球。兩人相伴同行、相知相守，真正詮釋了「相濡以沫、白頭偕老」的美好典範，為後輩樹立珍貴榜樣。

    潘寶淑表示，「執子之手，與子偕老」說來簡單，實則不易。人生下半場仍有老伴共同回味人生，是極為幸福浪漫的事。今年受表揚的模範夫妻婚齡已逾60載，彼此相守一生，令人深受感動與敬佩，值得由衷祝賀。北區區公所也將持續推動高齡友善環境，打造北區成為長者們「宜居、樂活」的幸福城市，誠摯歡迎大家在北區居住、生活、戀愛，一起慢慢變老。

