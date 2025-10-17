為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南「校校會發電」 年回饋金突破7600萬

    2025/10/17 18:59 記者洪瑞琴／台南報導
    南市推廣「校校會發電」。圖為東區崇學國小光電球場。（南市教育局提供）

    南市推廣「校校會發電」。圖為東區崇學國小光電球場。（南市教育局提供）

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推動「校校會發電」，全市274所學校幾乎百分百設置太陽光電系統，其中更有113座光電球場、73座光電車棚，太陽光電總設置容量達133MW（百萬瓦），每年可發1.8億度電，相當於供應5.2萬戶家庭使用，還能帶來超過7600萬元的回饋金，作為校園設施改善基金，一舉多得。

    教育局指出，從2019年起推動校園光電計畫，採「逐校盤點、專業評估」方式進行，依地形與建築結構量身設計最合適的光電系統。目前僅剩成功國小、忠義國小、新嘉國小與怡仁國小4校尚未裝設，主要因位處文資管制區或建物老舊、木構承載力不足、受樹蔭遮蔽等客觀限制，多家廠商評估後認為不具可行性。

    南市中西區成功國小新校舍屋頂太陽能板高度設計，議員憂恐影響鄰近赤嵌樓景觀。（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區成功國小新校舍屋頂太陽能板高度設計，議員憂恐影響鄰近赤嵌樓景觀。（記者洪瑞琴攝）

    其中，中西區成功國小歷經多年重建，近期剛取得使用執照。市議員沈震東關切指出，新校舍屋頂太陽能板設計恐高於赤嵌樓，影響古蹟景觀。教育局回應，校舍現正進行缺失改善，將邀集經發局、工務局與文化局協調，研議改採平鋪式設置，以兼顧法規與景觀；並以「寒假後學生返原校區上課」為目標，全力督促廠商如期完工。

    教育局強調，依現行建築法規，新建校舍需設置太陽光電系統，但裝置容量可依實際條件調整，不必強求全覆蓋。

    另針對議員余柷青指出強颱後部分學校光電板遭強風吹落的安全疑慮，教育局回應，颱風過後各校均已完成修復，也已督請承攬廠商加強固定防護並定期巡檢，若有疏失將依契約檢討責任。教育局強調，校園光電不僅是節能減碳的實踐，更是教育場域綠能轉型的重要里程碑，未來將持續朝「安全、穩定、永續」方向推進。

