打造金門擎天水庫成原生魚「保種庫」 縣府野放600尾大鱗梅氏鯿

金門軍民攜手野放大鱗梅氏鯿等魚種。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天在軍事管制區擎天水庫辦理國家3級保育類淡水魚種「大鱗梅氏鯿」野放，期盼將這座有國軍把關、干擾少的水庫作為金門原生魚類的「保種庫」及野外復育基地。

縣府指出，大鱗梅氏鯿又稱大鱗細鯿，是保育類淡水魚，1920年代以來，在台灣本島已不復見，根據近年資料，金門本島已成為全球僅存的大鱗梅氏鯿自然棲地。

請繼續往下閱讀...

野放活動由縣府主辦，攜手國立金門高職、金門防衛指揮部、金門國家公園管理處等單位，共同釋放800尾珍稀原生淡水魚，除600尾大鱗梅氏鯿魚苗，還有高體鰟鮍、鯽魚及鯉魚。

李姿維說，擎天水庫位於斗門溪上游，環境天然、干擾少，能有效避免人為開發或農業灌溉造成的棲地破壞，非常適合作為原生魚類的「保種庫」。再生魚坊指出，擎天水庫水域的穩定及自然性，有助建立健康且穩定的原生魚族群結構。

縣府表示，2021年起在農業部林業及自然保育署支持下，委託再生魚坊團隊執行「金門地區保育類淡水魚大鱗梅氏鯿族群動態監測及珍稀原生淡水魚保種計畫」，發現引水系統如田埔水庫、金沙溪等出現外來魚種，且有繁殖跡象，顯示外來種入侵對本地生態構成威脅；再生魚坊啟動人工繁殖與移地保種作業，復育成果顯著。

縣府指出，至2025年9月底，金門太武池的大鱗梅氏鯿族群推估達2萬8456尾，龍陵湖1萬5423尾。擎天水庫的野放，象徵金門原生魚保育邁向更廣域、系統化階段，「金門經驗」可供台灣原生淡水魚復育參考。

金門擎天水庫位於軍事管制區內，幾乎沒有外力干擾，景色宜人，金門軍民攜手野放大鱗梅氏鯿等魚種。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法