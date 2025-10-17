領務局「波鴿」入校宣導旅外安全 士林國中逾500師生熱烈參與

外交部領事事務局組長曾曉峯（右三）、士林國中校長胡智為（右二）及士林國中同學大合照。（外交部領務局提供）

波鴿前進校園！為培養新世代學子正確的旅外安全觀念，並提升國人對外交部旅外國人急難救助機制的認識，外交部領事事務局今（17）日前進台北士林國中，舉辦今年第2場「入校旅外安全宣導活動」，盼將正確旅外安全觀念向下扎根，尤其提醒學生切勿輕信網路上不實的海外求職詐騙訊息，同時培養學子在國外遭遇急難時的應變能力，介紹我國駐外館處能夠提供的急難救助協助。

外交部領務局自2023年起積極推動「旅外安全校園宣導活動」，深入校園向下扎根，今年更與線上學習平台「學習吧」合作，自9月9日至12月19日期間推出「旅外安全線上學習宣導活動」，課程結合生動活潑的「波鴿旅安宣導」動畫影片，介紹旅外安全常識及外交部急難救助服務，讓學生在互動學習中累積正確的安全觀念。截至目前，已有約90655人次參與，成效良好。

請繼續往下閱讀...

領務局今天發布新聞稿指出，今天在台北市立士林國中舉辦今年第2場「入校旅外安全宣導活動」，共計533名師生參與，反應熱絡。領務局組長曾曉峯說，師生出國交流機會多，該局盼透過深入校園宣導，將正確的旅外安全觀念向下扎根。

曾強調，近年海外求職詐騙案件頻傳，宣導活動特別加強提醒同學們切勿輕信網路不實海外求職詐騙訊息，並培養學子在國外遭遇急難時的應變能力，以及介紹我國駐外館處能提供旅外國人急難救助的協助。

領務局指出，外交部領務局吉祥物「波鴿」與「波妹」也現身活動現場，結合最新「波鴿旅外安全影片」播放、互動問答及旅安知識挑戰競賽，透過互動遊戲方式推廣旅外安全觀念，增加學生學習動機及興趣，參賽學生還獲得「旅外安全校園宣導大使」榮譽證書和吉祥物精美小禮物。

外交部領事事務局組長曾曉峯（左）與士林國中校長胡智為（右）交換禮品及感謝狀。（外交部領務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法