為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    領務局「波鴿」入校宣導旅外安全 士林國中逾500師生熱烈參與

    2025/10/17 19:01 記者方瑋立／台北報導
    外交部領事事務局組長曾曉峯（右三）、士林國中校長胡智為（右二）及士林國中同學大合照。（外交部領務局提供）

    外交部領事事務局組長曾曉峯（右三）、士林國中校長胡智為（右二）及士林國中同學大合照。（外交部領務局提供）

    波鴿前進校園！為培養新世代學子正確的旅外安全觀念，並提升國人對外交部旅外國人急難救助機制的認識，外交部領事事務局今（17）日前進台北士林國中，舉辦今年第2場「入校旅外安全宣導活動」，盼將正確旅外安全觀念向下扎根，尤其提醒學生切勿輕信網路上不實的海外求職詐騙訊息，同時培養學子在國外遭遇急難時的應變能力，介紹我國駐外館處能夠提供的急難救助協助。

    外交部領務局自2023年起積極推動「旅外安全校園宣導活動」，深入校園向下扎根，今年更與線上學習平台「學習吧」合作，自9月9日至12月19日期間推出「旅外安全線上學習宣導活動」，課程結合生動活潑的「波鴿旅安宣導」動畫影片，介紹旅外安全常識及外交部急難救助服務，讓學生在互動學習中累積正確的安全觀念。截至目前，已有約90655人次參與，成效良好。

    領務局今天發布新聞稿指出，今天在台北市立士林國中舉辦今年第2場「入校旅外安全宣導活動」，共計533名師生參與，反應熱絡。領務局組長曾曉峯說，師生出國交流機會多，該局盼透過深入校園宣導，將正確的旅外安全觀念向下扎根。

    曾強調，近年海外求職詐騙案件頻傳，宣導活動特別加強提醒同學們切勿輕信網路不實海外求職詐騙訊息，並培養學子在國外遭遇急難時的應變能力，以及介紹我國駐外館處能提供旅外國人急難救助的協助。

    領務局指出，外交部領務局吉祥物「波鴿」與「波妹」也現身活動現場，結合最新「波鴿旅外安全影片」播放、互動問答及旅安知識挑戰競賽，透過互動遊戲方式推廣旅外安全觀念，增加學生學習動機及興趣，參賽學生還獲得「旅外安全校園宣導大使」榮譽證書和吉祥物精美小禮物。

    外交部領事事務局組長曾曉峯（左）與士林國中校長胡智為（右）交換禮品及感謝狀。（外交部領務局提供）

    外交部領事事務局組長曾曉峯（左）與士林國中校長胡智為（右）交換禮品及感謝狀。（外交部領務局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播