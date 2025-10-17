烏山頭水庫光電引疑慮 南市府：環境部水庫水質監測皆符合飲用水標準

烏山頭水庫光電面積僅佔水庫面積1.3％，每年5次水質檢驗均符合標準。（南市府提供）

針對烏山頭水庫設置光電板引發民眾疑慮，環境部公開揭露水庫水質監測資訊，顯示烏山頭水庫水質符合飲用水標準。市長黃偉哲強調，綠能與水資源管理必須兼顧，市府將持續監督並與中央合作，保障水資源安全。

南市府表示，烏山頭水庫設置光電板係配合「行政院太陽光電2年期推動計畫」，經濟部水利署列管、嘉南農田水利會招標，容量約13MW，面積僅佔水庫面積的1.3%，為確保水質無虞，僅能使用清水清洗光電面板；環境部於「全國環境水質監測資訊網」公開揭露水庫水質監測資訊，烏山頭水庫光電設置前後實測均無影響水質，水庫原水及淨水水質均符合國家標準。

請繼續往下閱讀...

南市水利局表示，水面型太陽光電設備主要係太陽能板結合浮筒鋪設在水面上，面板不會直接碰觸到水面，浮筒均採高密度聚乙烯（HDPE）材質，且耐酸、耐鹼、抗紫外線、抗氧化與抗溶出材質。另依據水利署水利規劃試驗所研究，太陽光電不會對水庫水質造成汙染，同時可減少蒸發，可遮蔽太陽光，減少庫區內藻類孳生，以減少水質優養化。

日本、韓國、英國及國內高雄阿公店水庫、新竹寶山水庫、金門金湖水庫等均無污染水質案例，除水庫外，台北市自來水事業處長興淨水場淨水池原為露天淨水池，因陽光直射，藻類增生，也於2018年辦理池頂太陽能設置改善水質，為全台首座自來水淨水場全面池頂加蓋發電的示範案，藉由雨水沖刷面板自淨或用自來水清洗，並無汚染水質之虞，水質皆符合標準。

黃偉哲強調，已要求中央加強監測水庫水質，承諾與保證水質符合水源水質標準，將嚴格把關，確保水質安全無虞，請民眾不要恐慌，市府已提出多項措施，包括公開水質檢測報告、公開清洗時程通知地方里長及相關單位，要求廠商清洗後立即進行檢測，確保安全，彰顯公開透明的監督態度，以公開透明的方式進行相關資訊傳遞，確保每一滴水都安全可靠。

台北市自來水事業處長興淨水埸設太陽能板發電，水質皆符合標準。（南市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法