東門市場改建14層縮水到9層 在地店家盼蓋好後不要「養蚊子」

台北市東門市場由於交通便利、鄰近商圈，吸引大批遊客。台北市政府2018年規劃市場改建地上14層、地下5層大樓。不過，台北市議員洪婉臻指出，如今市場處規劃竟將原本14層樓縮水至9樓；在地店家指出，內心最在意市場有沒有得到真正的用處，蓋起來之後，不要真的養蚊子。

位處捷運東門站和永康商圈的東門市場，興建於民國17年，78年改建為鐵皮屋，販售生鮮、米粉湯及燒臘等，因建物年代久遠，市場處預計明年5月拆除，規畫改建為地上9層、地下4層建物，未來提供市場及住宅空間。

在地經營服飾業的陳姓女士說，之前有聽說要蓋到11樓，後來要改到9樓是因為攤位面積會縮小，如果會面臨該情況，在地店家就支持蓋到9樓即可。

另名經營服飾業的陳姓女士表示，自己在地經營40幾年，雖然沒有購買攤位，但仍希望市府可以針對整體東門市場通盤規劃，現在的規劃簡直是「歪七扭八」，且20年前改建時，就沒有把建材品質把關好，導致現在內部破敗不堪，後續也需將「人流」引進，對在地才有幫助。

其他在地店家也指出，面對信義路這排店家，之前本來不被納入攤商範圍，後來好不容易市府承諾會給予至少一個攤位，但是直到現在本館的市場改建都沒有找他們開會一次會，本館改建的情況都不曉得，7月反映後才承諾下次會找他們一起開會，不過直到現在仍沒有開過會。內心最在意市場有沒有得到真正的用處，蓋起來不要真的養蚊子，整體要好，以個人來說，當然會希望攤位要大一些，這是大家的心聲。

