台南市建構高齡友善社區 長者學防災防火、CPR也沒問題

南市消防局第一救災救護大隊關嶺消防分隊利用白河南寮活動中心的重陽敬老活動，向長輩們宣導居家防災防火及逃生避難觀念。（第一大隊提供）

台南市建構高齡友善社區，除了照護、關懷據點，為加強社區長者防火防災意識，消防局第一救災救護大隊關嶺消防分隊今天（17日）在白河南寮活動中心的重陽敬老活動，向長輩們宣導居家防災防火及逃生避難觀念，長輩學起心肺復甦術（CPR）也不含糊，「不輸肖年家」。

現場消防員以實際教具示範CPR操作步驟，並透過生動的圖文看板講解火災發生時的應變要領，提醒社區居民裝設住宅火災警報器、熟記逃生動線，提升自我防護能力，以備萬一。

此次宣導活動氣氛熱烈，長輩們反應熱絡，除增進防火防災知識外，也讓社區居民更深刻體認消防安全的重要性，共同打造更安心的生活環境。蔡姓民眾說，學好防火防災觀念，可以自保、保護家人，也可以保護社區安全，學習很實用。

第一大隊大隊長邱國禎表示，長輩屬於避難弱勢族群，增強其防火防災觀念，也可理解到日常生活中一些容易忽視的安全隱患，可減少災害發生的可能。

台南市消防局局長李明峯說，居家安全無小事，防火意識要全民做起，消防隊的宣導勤務，正是一次有效的知識普及，讓更多民眾認識到防火防災的重要性並掌握基本的防火逃生技能，一定能有效預防火災，守護家園的平安與幸福。

消防隊員用圖解說教學CPR，簡單清楚，長輩學起心肺復甦術也沒問題。（第一大隊提供）

