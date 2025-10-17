台日友誼「小船」來了！日本贈台投入式水位監測浮標 黑科技助監測堰塞湖

日本台灣交流協會代表片山和之（右）代表向台灣日本關係協會會長蘇嘉全（左）致贈「投入式水位觀測機器（浮標）」，盼協助加強堰塞湖的風險監測。（記者方賓照攝）

強颱樺加沙豪雨導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情。政府在事發前密切監測預警，但當時測量用的水位計已隨洪水流失，本月9日才完成壓力式水位計安裝。面對風神準颱風與東北季風共伴可能產生的威脅，日本政府回應台灣支援請求，今（17）日向台灣致贈「投入式水位觀測機器（浮標）」，盼協助加強堰塞湖的風險監測。

強颱樺加沙釀成花蓮地區嚴重災情，本週末又出現可能發展成颱風的熱帶性低氣壓，即將從台灣本島南方擦過，若與東北季風南下形成共伴效應，恐對北部、東部地區帶來明顯降雨。日本政府回應台灣的支援請求，今天由日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，代表向台灣日本關係協會會長蘇嘉全致贈「投入式水位觀測機器」，日台協會副代表川合現、台日關係協會副秘書長林郁慧、成大防災研究中心副主任臧運忠、李心平與會見證。

除展現對台灣災情的關心外，也盼藉此協助加強監測堰塞湖。日方指出，此次支援的觀測儀器由日本國土交通省自主研發開發，並透過日台協會轉交台灣，作為對台灣災害應變的支援。

片山和之今天致詞時，首先向因颱風災害不幸罹難的民眾深切致哀，並向受災民眾和家屬表達誠摯慰問。他說，近年地震、颱風等自然災害頻仍，對台灣而言，如何因應這些災害，從社會韌性的角度來看，是極為重要的課題。

片山指出，日本在這方面的情況亦然，去年11月秘魯APEC會議期間，日台兩政府在水資源與衛生等防災、救災領域上，確認進一步深化合作的共識。日台協會也透過全球合作暨訓練架構（GCTF）與各項交流活動，積極推動日台防災合作。

基於堰塞湖情況仍存在，片山說，日本國土交通省應台日關係協會與日台協會請求，決定提供以日本獨有技術研製、可由直升機部署的水位觀測裝置，盼能協助災害監測與防範。

他強調，此合作是根據日台協會與台日關係協會2010年12月所簽訂的「土砂災害與砂防技術交流協議」所實現的具體成果之一，期盼透過此觀測設備，能夠更準確掌握土砂災害及洪水狀況，為台灣的防災工作略盡綿薄之力。

小型儀器功能巨大 蘇嘉全：日本以獨有技術支援台灣

蘇嘉全指出，這台儀器雖然沒有「航空母艦」這麼大，但其扮演的角色非常重要。日本是多湖泊國家，也常常下雪，一旦融化流入湖泊就需要即時監測，天然災害也與台灣一樣非常多，因此日本這方面技術非常成熟。

蘇強調，這是日本獨有的技術，與我國研發需要從湖邊拉纜線的儀器不同，這台機器可以直接透過直升機投放監測。日方排除萬難，包括國土交通省相關技術人員，已經在花蓮災害發生後，整體來台實地勘查，希望以最快的速度將機器投放部署。

蘇嘉全也說，相信未來搭配台灣自研的機器，以及日本的技術，一定可以做最好的監測，後續也會在觀察颱風氣候狀況，以最快的效率、最短的時間投放。感謝日本政府在台灣最需要的時候伸出援手，盼未來台日攜手防災、減災合作下，雙方國家人民都能充分得到政府的照顧。

專為土砂壩防災設計 可直接空投難入目標區域

由於原先的水位計已隨堰塞湖溢流的洪水流失，農業部林保署本月9日已委請成大防災研究中心，搭乘直升機完成「壓力式水位計」安裝，經測試校正後，即可開始監測水位變化，提供防災應變即時資訊。成大防災研究中心與中華防災學會長期與日方在砂防與防災技術上密切交流，此次日方除表達慰問關切外，也基於其多年經驗，提供專為土砂壩設計的「投入式」觀測儀器。

據了解，投入式（浮標型）水位觀測儀器與中央政府安裝的壓力式水位計在原理與應用上有所不同。壓力式水位計需固定於水中，透過感測靜壓變化換算水深，是適合長期穩定監測的主流選項，但倘若水中泥沙、漂木或強流干擾，容易影響準確度，且通常需以電纜連接地面設備，部署條件受限。

日本贈台的投入式（浮標型）觀測儀器，則可由直升機直接投放至無法人工進入的堰塞湖或封塞河道，並透過衛星通訊即時回傳水位資料。據日本國土交通省公開資料，該設備高約1公尺、重約67公斤，內建壓力式感測器與通訊模組，專為山區土砂壩與天然湖泊監測設計，具備抗腐蝕、防震與耐強流等特性，可在極端環境下穩定運作。對台灣而言，這項技術能在災後迅速恢復水位監測，提升堰塞湖潰決預警與整體防災反應速度。

日本贈台的投入式（浮標型）觀測儀器具備抗腐蝕、防震與耐強流等特性，可在極端環境下穩定運作，並可由直升機直接投放、即時回傳水位資料，提升堰塞湖溢流潰決預警與整體防災反應速度。（記者方賓照攝）

