    首頁 > 生活

    週六陽光露臉高溫飆36度 入夜北東轉雨急降至24度

    2025/10/17 20:34 即時新聞／綜合報導
    週六晚間東北季風增強，北部與東北部雨勢增強。（資料照）

    週六（18日）白天多雲到晴為主，高溫上看36度，晚間東北季風增強，北部與東部地區雨勢漸增，同時低溫下探24度，早出晚歸請留心天候變化。

    中央氣象署預報，週六白天基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區及恆春半島有局部短暫陣雨，花、東及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；晚起東北季風增強，雨勢漸增，基隆北海岸及東北部地區有短暫陣雨，恆春半島及大台北地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

    溫度方面，週六東半部高溫為31、32度，西半部則為33至35度，西半部地區有局部36度以上高溫發生的機率，尤其是新竹、苗栗地區溫度較高，外出活動請做好防曬並多補充水分，夜間北部、宜花地區低溫約24至25度，其他地區低溫約25至27度。

    離島部分，週六澎湖為晴時多雲，氣溫約27至31度，金門為晴時多雲，氣溫約26至33度，馬祖為多雲短暫陣雨，氣溫約26至31度。

    天氣風險公司指出，週六晚間起，台灣將持續受東北季風影響，北部至東半部容易轉為陰雨天氣，氣溫下滑；同時搭配南方熱帶系統西行、其外圍暖濕水氣北攜，將容易與增強的東北風在台灣北側至東側形成輻合，使北部至東部降雨更為明顯、持續時間拉長。

    週日起至下週四，北部至東部容易有豪大雨，並須留意較大雨勢現象，或一旦共伴幅合位置移入陸地，也不排除東北部有豪雨以上降雨量發生可能，務必留意戶外活動及行車安全；中南部位處背風面，雖雲量增、有短暫陣雨，但降雨影響程度小，白天高溫可望略為緩解。

    紫外線指數方面，週六各縣市皆偏高，外出請做好防曬準備。

    空氣品質部分，週六環境風場為偏東風至東北東風，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    週六東半部高溫約32度，西半部則為33至35度，入夜北部、宜花地區低溫約24度，其他地區約25度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六各縣市紫外線指數偏高，外出請做好防曬準備。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

