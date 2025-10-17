為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園市原住民聯合豐年祭 首度邀駐台大使出席體驗原民文化

    2025/10/17 18:37 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市原住民族 ho haiyan 聯合豐年節將於25、26日在大園陽光劇場舉行。（記者謝武雄攝）

    桃園市原住民族 ho haiyan 聯合豐年節將於25、26日在大園陽光劇場舉行。（記者謝武雄攝）

    桃園市原住民族 ho haiyan 聯合豐年節將於25、26日在大園陽光劇場舉行，今年活動以布農語「macislas」（意指豐盛）為主題，寓意感恩祖靈、慶賀收穫：會前增加阿美族、排灣族「除穢儀式」，卑南族的「祈福儀式」，將活動場域轉化為神聖空間，為現場民眾祈福，此外，今年首次邀請駐台大使出席開幕活動，共同感受原住民族文化魅力，推動國際間文化對話與交流。

    市府原住民族行政局於今在市府舉辦「桃園市原住民族 ho haiyan 聯合豐年節」記者會，市長張善政提到，桃園市是全國唯一擁有完整十六族原住民族群城市，目前原住民族人口已逾八萬人，為六都之首，桃園早已成為原住民族的新故鄉，活動首日將舉行勇士報信、祈福儀式與古謠領唱等傳統儀式，展現原住民族文化的莊嚴與精神象徵。

    主辦單位表示，今年活動延續往年傳統公開徵選活動主題曲，共吸引10組優秀作品參賽，最終由泰雅族創作者陳凱倫「桃園 ho haiyan」脫穎而出，成為年度主題曲。

    另26日的活動，除安排桃園市12區傳統舞蹈競賽及啦啦隊大賽，現場也規劃原住民族特色美食攤位與文創市集，讓民眾能一邊品嚐佳餚、一邊選購特色文創商品。

    桃園市原住民族 ho haiyan 聯合豐年節將於25、26日在大園陽光劇場舉行。（記者謝武雄攝）

    桃園市原住民族 ho haiyan 聯合豐年節將於25、26日在大園陽光劇場舉行。（記者謝武雄攝）

    桃園市原住民族 ho haiyan 聯合豐年節將於25、26日在大園陽光劇場舉行，市長張善政也呼籲市民共襄盛舉。（記者謝武雄攝）

    桃園市原住民族 ho haiyan 聯合豐年節將於25、26日在大園陽光劇場舉行，市長張善政也呼籲市民共襄盛舉。（記者謝武雄攝）

