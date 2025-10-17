曾移民來住！美國研究生盤點9件事：非常想念台灣

網友喜愛台灣的老街巷弄。圖為九份老街示意圖。（歐新社）

一名曾移民到台灣的網友近日在網路上分享了自己對台灣生活的深刻懷念。他表示，因為將返回美國攻讀研究所，想在回國前看看另個國家，於是移民到了台灣附近另一個國家，但他細數了在台灣生活期間最讓他難以忘懷的九大特色，並表示自己非常想念台灣。

該網友近日在Reddit發文，表示剛開始移居台灣時，並未想到會將此地視為永久的家，因此他一直規劃著下一步的生活地點。然而，隨著時間推移，他愈來愈享受台灣的生活環境和文化氛圍。

請繼續往下閱讀...

他在文中指出，自己特別懷念台灣便利的公共交通系統，以及壯麗的山脈與海洋風光。此外，台灣豐富的文化和歷史景點也讓他印象深刻。他特別提到，非常喜歡閩南傳統建築如三合院與巴洛克式街屋，還有許多保存良好的老街巷弄。

他還提及對台灣美麗廟宇和濃厚香火味的思念，嘉義的木造老屋，以及台北和台南1930年代的宏偉建築。鹿港與北港的清朝港口街景，以及高雄山上俯瞰大海的舊英國領事館，也都是他懷念的畫面。

他強調，雖然音樂、購物中心和美食在其他地方都能找到類似的體驗，但台灣那些在老街中漫步、感受歷史氣息的時光，卻是無法被輕易複製的。

文章曝光後，網友紛紛留言表示：「我在台灣住了八年，最近為了岳父岳母搬到了馬來西亞，我發現自己每天都想念台灣」、「我從台灣回美國待一段時間。說實話，還沒到一個月，我就很想念台灣」、「我昨天剛遇到一個西班牙人，他跟我提起台灣......他說他非常想回台灣，在台北的時光是他人生中最美好的時光」；也有台灣網友留言：「希望美好的回憶能長久留存，謝謝你如此深情地談論台灣」、「台灣不會消失，永遠等著你回來」。

網友特別提到，非常喜歡閩南傳統建築如三合院與巴洛克式街屋。閩南建築示意圖。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法