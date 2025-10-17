為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投首座全民運動館由救國團營運 預計2028年完工

    2025/10/17 17:54 記者張協昇／南投報導
    南投市全民運動館蓋在議會舊址，營運廠商由救國團得標。（記者張協昇攝）

    南投市全民運動館蓋在議會舊址，營運廠商由救國團得標。（記者張協昇攝）

    南投縣政府規劃在南投市議會舊址興建全民樂活運動館，議員沈夙崢、林儒暘今（17日）在議會質詢時關切興建進度，並建議規劃設計滑板等新型極限運動及5人制幼童足球運動空間，縣府教育處長王淑玲答詢表示，目前該運動館不但統包工程已決標，委外營運廠商也由救國團得標，將請廠商在規劃場館時將議員的建議納入。

    沈夙崢表示，南投已是比較慢設置全民運動館的縣市，有各縣市現成的場館設施可供參考，縣府一定要做好藍圖規劃，不要蓋好了才來補強，這樣會走冤枉路、浪費公帑。她建議未來運動館的開放時間一定配合民眾作息、運動課程也要做多元化設計，尤其要將時下流行的攀岩、滑板等新型極限運動空間納入規劃。

    林儒暘也指出，5人制幼童足球運動受歡迎，舉辦相關活動有上百組參加，建議南投市全民運動館納入規劃，讓籃球場或羽球場做複合式球場使用，發揮空間效益。

    王淑玲表示，運動館規劃多功能教室，目前正在細部設計階段，提早決定營運廠商，目的就是希望能讓廠商針對各場館做完善的規劃設計，照顧各年齡層民眾，滿足全民運動的需求，會請廠商將議員的建議納入規劃，預計明年6、7月動工，2028年完工啟用。

    南投首座全民運動館蓋在議會舊址，隔著一條馬路就是南投縣政府。（記者張協昇攝）

    南投首座全民運動館蓋在議會舊址，隔著一條馬路就是南投縣政府。（記者張協昇攝）

    南投市全民運動館完成招商，此為外觀示意圖。（南投縣政府提供）

    南投市全民運動館完成招商，此為外觀示意圖。（南投縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播