南投首座全民運動館由救國團營運 預計2028年完工

南投市全民運動館蓋在議會舊址，營運廠商由救國團得標。（記者張協昇攝）

南投縣政府規劃在南投市議會舊址興建全民樂活運動館，議員沈夙崢、林儒暘今（17日）在議會質詢時關切興建進度，並建議規劃設計滑板等新型極限運動及5人制幼童足球運動空間，縣府教育處長王淑玲答詢表示，目前該運動館不但統包工程已決標，委外營運廠商也由救國團得標，將請廠商在規劃場館時將議員的建議納入。

沈夙崢表示，南投已是比較慢設置全民運動館的縣市，有各縣市現成的場館設施可供參考，縣府一定要做好藍圖規劃，不要蓋好了才來補強，這樣會走冤枉路、浪費公帑。她建議未來運動館的開放時間一定配合民眾作息、運動課程也要做多元化設計，尤其要將時下流行的攀岩、滑板等新型極限運動空間納入規劃。

林儒暘也指出，5人制幼童足球運動受歡迎，舉辦相關活動有上百組參加，建議南投市全民運動館納入規劃，讓籃球場或羽球場做複合式球場使用，發揮空間效益。

王淑玲表示，運動館規劃多功能教室，目前正在細部設計階段，提早決定營運廠商，目的就是希望能讓廠商針對各場館做完善的規劃設計，照顧各年齡層民眾，滿足全民運動的需求，會請廠商將議員的建議納入規劃，預計明年6、7月動工，2028年完工啟用。

南投首座全民運動館蓋在議會舊址，隔著一條馬路就是南投縣政府。（記者張協昇攝）

南投市全民運動館完成招商，此為外觀示意圖。（南投縣政府提供）

