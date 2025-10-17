為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市即起發放重陽敬老禮金 5.1萬人受惠 市長探訪兩名百歲人瑞

    2025/10/17 18:13 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠（右）致贈重陽敬老禮金給百歲人瑞溫劉和瑗。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠（右）致贈重陽敬老禮金給百歲人瑞溫劉和瑗。（記者王善嬿攝）

    10月29日重陽節將至，嘉義市即日起至12月1日採取現金或匯款雙軌制發放重陽節敬老禮金，今年65歲以上人口達5萬1592人，發放總金額達1.9億餘元。

    嘉市今年滿100歲人瑞溫劉和瑗出生自中國四川成都，1949年起住嘉市白川町空軍眷村（現改建為經國新城），頭腦清楚，每天看電視，用放大鏡看報紙的大標題，偶爾還查字典，百歲高齡仍身心健康。

    另名百歲人瑞劉不碟出生自嘉義縣六腳鄉，早年家庭貧困無法上學，雖不識字，但看過每個孩子名字，就能清楚正確叫出孩子的名字；劉不碟溫和、賢淑，早年當郵務士的先生收入微薄，她做副業貼補家用，照料子女與臥床婆婆，不曾發脾氣或有怨言。

    嘉義市長黃敏惠16日在重陽節前夕，探訪溫劉和瑗、劉不碟，致贈重陽節賀匾、金牌、賀壽壽麵、蘋果禮盒、營養禮金5000元及重陽禮金1萬2000元、衛福部金牌、總統府敬老狀等8樣，祝福2人八方富貴、吉祥平安。

    黃敏惠表示，「體力、腦力、社會力」是長者生活不可或缺三力，2位長輩在家人照顧下，身體健康，頭腦清晰，不但會讀報、清楚叫出子女名字，劉不碟阿嬤還每天到文化公園散步；感謝高毅影像業者陸海鎮為百歲人瑞與家族攝影紀錄，製作精美相簿。

    社會處長李思賢表示，嘉市重陽敬老禮金65至79歲3000元，80至89歲6000元，90至99歲9000元，滿100歲以上1萬2000元，百歲人瑞共48人，今年預計發放總人數為5萬1592人，總金額1億9523萬4000元。

    百歲人瑞劉不碟（左）每天到文化公園散步，精神好。（記者王善嬿攝）

    百歲人瑞劉不碟（左）每天到文化公園散步，精神好。（記者王善嬿攝）

