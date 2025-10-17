金曲獎客語歌手黃子軒未參與活動仍列名單 清大及食農單位急致歉

金曲獎最佳客語歌手黃子軒。（資料照）

清華大學與多個單位共同舉辦大新竹食農教育嘉年華暨清華社會實踐聯展活動，原訂明天（18日）在清大舉行，原獲邀的金曲獎客家歌手得主黃子軒發文說，他並沒有參與明天的活動，原本的確上個月留了時間給這個活動，但主辦單位告知預算不足，所以不予邀請。沒想到他的名字及活動仍被放在官方宣傳網頁中，超不受尊重也很不滿，他更質疑，清大是以為他只是客家歌手，就可被如此對待？

主辦單位緊急發聲明致歉說，首次舉辦的2025地結良緣-大新竹食農教育嘉年華暨清華社會實踐聯展活動，先前宣傳中提及的開場演出嘉賓為客家歌手黃子軒，因後續預算調整，活動內容經重新規劃，未能如原預期邀請黃子軒參與演出。且因籌備團隊疏忽，以致相關宣傳文案已於事前發布，導致外界誤以為黃子軒將在此次活動演出，造成外界誤解與黃子軒困擾，深感歉意。而相關錯誤資訊已撤下，並更新正確名單。主辦單位尊重每位音樂創作者在地方文化推廣上的努力與付出，對已造成的困擾，願盡最大誠意彌補。

黃子軒發文指出，他並沒有參與明天的大新竹食農教育嘉年華活動，卻被放在宣傳網頁上，讓人覺得不受尊重及不滿，並提到「今天如果一個音樂祭寫上，請到了周杰倫，最後只有請到新竹周杰倫，不是應該也要公告更正嗎？」還是因為他只是普通客家歌手，所以名字放上去，也只是看得起你而已？或像word修改檔，修正一下就好？

