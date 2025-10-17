為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    立霧溪堰塞湖恐潰決 18時起台8線天祥至太魯閣全面封閉

    2025/10/17 17:37 記者吳亮儀／台北報導
    堰塞湖晚間水量恐漫淹至靳珩隧道西洞口路面。（公路局提供）

    堰塞湖晚間水量恐漫淹至靳珩隧道西洞口路面。（公路局提供）

    花蓮立霧溪燕子口峽谷山坡在今天（17日）崩塌，形成新的堰塞湖，有潛在潰決風險，交通部今天傍晚緊急通知，中橫公路台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）路段17時30分起實施道路封閉、18時起全面封閉。

    交通部說明，農業部林保署評估水位每小時上升0.7到1公尺，晚間水量恐漫淹至靳珩隧道西洞口路面，將造成台8線（中橫公路）167.7k到184.5k天祥至太魯閣道路中斷。

    交通部公路局東分局現場戒備中，訂於今日17時30分後只出不進，路面淨空後辦理道路封閉，並透過CMS系統、警廣VPN、幸福公路APP等即時發布路況，請居民及用路人務必注意安全，遠離危險區域。

    公路局說明，除事先通知沿線風景區旅宿業者及時勸離遊客外，並於中橫公路台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）路段實施交通管制，17時30分起禁止進入（只出不進），18時全面封閉。

    交通部也公布明天（18日）管制措施整理：

    一、原訂「台8線關原至天祥（116.4k~167.1k）日間（06:00~16:30）開放通行」照常實施

    二、「台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間五次開放通行」暫停實施，並於評估災況後另行公布通行時間。

    中橫公路今天又發生坍方，形成堰塞湖。（公路局提供）

    中橫公路今天又發生坍方，形成堰塞湖。（公路局提供）

    堰塞湖晚間水量恐漫淹至靳珩隧道西洞口路面。（公路局提供）

    堰塞湖晚間水量恐漫淹至靳珩隧道西洞口路面。（公路局提供）

    18時起全面封閉天祥至太魯閣。（公路局提供）

    18時起全面封閉天祥至太魯閣。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播