立霧溪堰塞湖恐潰決 18時起台8線天祥至太魯閣全面封閉

堰塞湖晚間水量恐漫淹至靳珩隧道西洞口路面。（公路局提供）

花蓮立霧溪燕子口峽谷山坡在今天（17日）崩塌，形成新的堰塞湖，有潛在潰決風險，交通部今天傍晚緊急通知，中橫公路台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）路段17時30分起實施道路封閉、18時起全面封閉。

交通部說明，農業部林保署評估水位每小時上升0.7到1公尺，晚間水量恐漫淹至靳珩隧道西洞口路面，將造成台8線（中橫公路）167.7k到184.5k天祥至太魯閣道路中斷。

交通部公路局東分局現場戒備中，訂於今日17時30分後只出不進，路面淨空後辦理道路封閉，並透過CMS系統、警廣VPN、幸福公路APP等即時發布路況，請居民及用路人務必注意安全，遠離危險區域。

公路局說明，除事先通知沿線風景區旅宿業者及時勸離遊客外，並於中橫公路台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）路段實施交通管制，17時30分起禁止進入（只出不進），18時全面封閉。

交通部也公布明天（18日）管制措施整理：

一、原訂「台8線關原至天祥（116.4k~167.1k）日間（06:00~16:30）開放通行」照常實施

二、「台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間五次開放通行」暫停實施，並於評估災況後另行公布通行時間。

中橫公路今天又發生坍方，形成堰塞湖。（公路局提供）

18時起全面封閉天祥至太魯閣。（公路局提供）

