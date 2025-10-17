為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    水面型光電影響水質？ 環境部：滯洪池與水庫均符合標準

    2025/10/17 17:41 記者黃宜靜／台北報導
    王嶽斌續指，近5年烏山頭水庫的透明度介於1.4至1.8公尺，屬於台南各水庫前段水準，設置光電後也未有明顯變化。（資料照）

    王嶽斌續指，近5年烏山頭水庫的透明度介於1.4至1.8公尺，屬於台南各水庫前段水準，設置光電後也未有明顯變化。（資料照）

    從7月丹娜絲颱風登陸重創嘉南地區光電，到近日烏山頭水庫浮動光電，部分人士質疑光電板會污染水源；對此，環境部表示，嘉南地區滯洪池在風災後先後進行5次抽驗，僅少數點位砷、錳略高，研判與自然背景值相關，整體遠低於法規標準；至於烏山頭水庫檢測則是各項指標物質多為微量、接近偵測極限，符合飲用水相關標準，不影響飲用水安全。

    針對丹娜絲風災受損案場滯洪池水質監測，環境部水質保護司長王嶽斌表示，自7月14日至9月8日間完成5次抽驗，僅少數點位驗出的碑、錳略高，研判與自然背景值相關，整體遠低於法規標準，未見污染風險。至於外界關注的新庄滯洪池附近「紅色積水」，現場查核應是土壤腐植酸所致，非光電設施滲流除。

    另，烏山頭水庫檢測結果，王嶽斌指出，檢測結果各項指標物質多為微量、接近偵測極限，陰離子界面活性劑也是環境中常見成分之一，如腐植酸、脂肪酸鹽等，因此檢出濃度數值並不等於人工合成清潔劑，結果皆符合飲用水相關標準，不影響飲用水安全。

    王嶽斌續指，近5年烏山頭水庫的透明度介於1.4至1.8公尺，屬於台南各水庫前段水準，設置光電後也未有明顯變化。

    國衛院院長劉宗勇表示，環境部也於阿公店與烏山頭水庫的上、下游及左右側設點實測，在今（2025）年1月、3月完成採樣並分析12項重金屬，均符合飲用水水源水質標準；同時，也將光電板破碎後進行溶出與浸漬等情境試驗，評估極端條件下的環境風險，前者試驗結果未達有害事業廢棄物認定標準，後者亦符合飲用水水源水質標準。

    丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損，各界關心水質問題。（資料照，記者林宜樟攝）

    丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損，各界關心水質問題。（資料照，記者林宜樟攝）

    環境部表示，近5年烏山頭水庫的透明度介於1.4至1.8公尺，屬於台南各水庫前段水準，設置光電後也未有明顯變化。（資料照，記者楊金城攝）

    環境部表示，近5年烏山頭水庫的透明度介於1.4至1.8公尺，屬於台南各水庫前段水準，設置光電後也未有明顯變化。（資料照，記者楊金城攝）

