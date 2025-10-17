飯店「誕生新生命」 消防隊員臨危接生母子均安

消防隊員趕赴飯店內協助接生，母子均安送醫。（民眾提供）

台南南區夏都飯店16日凌晨傳出「誕生新生命」的喜訊，德興消防分隊接獲報案，趕抵現場協助臨盆孕婦順利生產。產婦在房內破水、胎頭露出，情況危急，消防員臨時充當接生員，母子平安送醫。

消防局指出，報案時間為凌晨4時27分，德興分隊王永豐、傅致軒兩名隊員趕赴現場，發現孕婦已進入產程末期。由於無法即時送醫，他們依急產流程展開接生，先安撫產婦情緒，再協助嬰兒娩出，並完成清理呼吸道、包裹保暖與臍帶處理等程序，全程冷靜、專業。

請繼續往下閱讀...

第七大隊長石家源表示，救護人員展現高度應變力與專業判斷，能在突發情況下讓母嬰平安，是平日訓練成果的體現。完成初步處置後，母嬰生命徵象穩定，隨即送往成功大學附設醫院持續觀察。

消防局長李明峯指出，第一線人員皆接受急產訓練與實務演練，這起案例正是專業訓練的重要成果，也彰顯台南消防團隊守護生命的決心。

消防局提醒，準父母若臨近預產期或出現宮縮、破水等徵兆，應及早就醫，避免臨時狀況；市民若遇緊急情形，請立即撥打119，由專業人員提供協助，守護生命安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法