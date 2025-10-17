鹿港潮派演唱會人潮壯觀空拍曝 明後天大佛接棒「這2招」避塞車

追星粉絲們跟著樂團、藝人及歌手盡情舞動身體，心情飛揚。（縣府提供）

2025台灣設計展人氣最夯的演唱會，繼11日、12日兩天讓偌大的鹿港體育場人潮滿出來，空拍畫面密密麻麻的人海超壯觀，接下來明、後兩天（18、19日）移師到八卦山大佛廣場舉辦「潮派卦山」演唱會，主辦單位預估人潮將再度爆滿，縣府也緊急啟動交通疏運機制，呼籲粉絲們多搭接駁車、少開車上山，或從山下美術館徒步上山，避免塞在半路進退兩難而後悔。

兩天共有14組團體、藝人輪番飆歌尬舞，雖然演出卡司只有鹿港場26組的一半，不過，演出歌手與團體也很有看頭，明天有「眠氣Hypersomnia」、「你阿伯NeaR Band」、「羊米人YUMMY MAN」、「核果人NUTS」、「等阮返來」等團體、歌手熱力開唱，後天則由「梁河懸」、「手骨樂團」、「The Salitus」、「沈默紳士」、「伯爵白」、「打倒三明治」接力上場。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，「潮派卦山」散場時間分別為明晚8點、後天晚上7點，為分流散場人潮，彰化市環線（藍線）接駁車將加開加班車，並依人流彈性調度班距，縮短候車時間。活動期間也將派員加強引導，確保人潮有序離場。

為方便停車與轉乘，縣府在會場周邊規劃多處臨時機車停車空間，包括旭光路半封街區域、彰化藝術高中與中山國小開放部分區域、卦山路人行道（遊客中心至千禧廣場）及溫泉路側邊都可停放機車。汽車族則可將車停在台化接駁站停車場，轉搭接駁車或公車上山最省事，也可避開壅塞路段。

活動散場時，人潮將瞬間爆發，縣府交通處提醒民眾一定要遵守現場指示和工作人員引導，別推擠，才能確保安全。警察局也會隨時監測車流，並視情況在卦山路、東民街及公園路實施管制，並引導車輛從後山分流離開，避免塞車回堵，加速人潮疏散。

縣府規劃「潮派卦山」演唱會交通動線，鼓勵民眾多搭接駁車或從山下徒步上山，避免塞車。（縣府提供）

民眾可多利用彰化環線接駁車，縣府加開班次分散人潮。（縣府提供）

台灣設計展最吸人潮的演唱會，繼鹿港場後接下來移師到八卦山大佛廣場。（縣府提供）

一望無際的粉絲們擠在鹿港體育場聽演唱會，人都滿出來。（縣府提供）

「潮派鹿港」演唱會讓偌大的鹿港體育場人潮滿出來，空拍畫面密密麻麻的人海超壯觀。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法