    首頁 > 生活

    長榮空服員之死》空服員職業工會發起「白玫瑰運動」籲民眾經長榮門口留一朵白玫瑰

    2025/10/17 17:26 記者吳亮儀／台北報導
    桃園市空服員職業工會前往長榮航空臺北分公司，向因病過世的孫姓空姐獻花致意。（記者田裕華攝）

    長榮航空34歲孫姓空服員抱病上班，本月10日不幸病逝，長榮航空員工的處境再掀爭議。桃園市空服員職業工會今天（17日）到長榮航空台北分公司前集結，現場發放白色鮮花給與會者，擺放在公司門口外表達悼念，也呼籲若經過長榮，可以放一朵白玫瑰或一枚白絲帶。

    空服員職業工會發起名為「白玫瑰運動」，表示一名空服員姊妹永遠離開了，所以每趟航班回來就獻上一朵白玫瑰，再繫上一枚白絲帶，白玫瑰的花語是「真誠」和「純潔的愛」，是心中永遠的傷口，希望這道傷口可以成為讓長榮航空通往光的開口。

    空服員職業工會批評，長榮航空好像完全忘記空服員的存在，「忘記我們也是人，人都想要被溫柔對待」，並指出，孫姓空服員已經離世7天了，還是沒有辦法得到長榮航空對生命的尊重，並向民眾呼籲，若也會因為年輕生命的消逝而悲從中來，請經過長榮航空的時候一起獻花哀思，可以在門口留下一朵白玫瑰或一枚白絲帶，「直到長榮航空想起來什麼是愛、什麼是人性」。

    桃園市空服員職業工會前往長榮航空臺北分公司向媒體控訴，並向因病過世的孫姓空姐獻花致意。（記者田裕華攝）

    熱門推播