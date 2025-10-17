桃園文化幣消費點不到400個 僅佔全國約2％

桃園展演中心是可以使用文化幣的場館之一。（桃園市政府提供）

文化部發放用於鼓勵青年參與藝文活動並振興文創產業的文化禮金「文化幣」，桃園市今年有389個消費點，僅佔全國2.14％，遠遠不及台中、台北市，桃園市議員楊朝偉說，桃園市的消費動能92.78％也落後其他縣市；桃園市政府文化局長邱正生說，會持續鼓勵藝文商品商家、民間藝文場館參與，增加文化幣消費點也拉抬消費動能。

楊朝偉今在桃園市議會定期會文化局工作報告質詢時指出，文化幣能振興地方藝文經濟，但桃園市符合領取文化幣人數，從去年13.9萬人成長到今年的22.3萬人，但消費金額反而從去年的9237萬元，降為今年的5802萬元，原因恐怕是桃園市能使用文化幣的場館、商家少，只好拿到外縣市使用。

去年桃園市內的文化幣消費點共304處、六都最少，今年桃園市內消費點增加到389處，是六都倒數第2，遠遠不及六都中的前段班台中7434處、台北4846處，議員張肇良說，去年市內領取文化幣13萬8941人，已使用僅12萬8912人，消費動能約92.78％，在六都中也敬陪末座。

文化局說明，消費點計算方式為市集攤位每攤擺設1天計算1個，部分縣市長期辦理常態性文創市集，消費點累計較多；今年到年底，文化幣計消費金額估計將達約1億2000萬元、較去年成長。

邱正生說，市府已成立跨局處會報，協助增設消費點並加強宣傳推廣使用，以鼓勵青少年在市內使用，讓文化幣經濟效益能確實留在桃園。

