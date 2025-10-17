桃園航空城引進「自主管理智慧噪音盒子」 監測、預警營建噪音

億東營建裝設的「營建自主管理智慧噪音盒子」，提供連續監測、預警、統計分析等功能。（環保局提供）

桃園航空城區段徵收計畫為全國最大規模的都市開發案，其中涉及公共建設、住宅社區及產業園區多元開發，為確保推動大型建設同時，兼顧施工進度與保障居民生活品質，市府環保局全國首創「營建自主管理智慧噪音盒子」，昨舉行說明會，邀集航空城區域內營建業主與承包商代表參與，現場動同步啟用該設施，象徵桃園邁入AI智慧監測新時代。

環保局長顏已亮表示，「營建自主管理智慧噪音盒子」具備連續自動監測、即時數據回傳、超標自動告警、數據儲存與回溯、電子看板顯示等功能，並整合AI技術進行分析，設備輕巧、安裝簡便、成本親民，讓企業與機關都能輕鬆導入，施工單位能更安心掌握現場狀況，也讓周邊居民感受到環境品質的提升。

請繼續往下閱讀...

顏己喨說，未來也會建立智慧監測資料平台，整合AI分析技術，進一步推動開放資料共享，鼓勵民眾透過網頁或行動應用程式查詢工地噪音資訊，達成資訊透明與社會共治的目標。

說明會中也表揚「又廣營造」及「億東營造」兩家公司，率先配合環保局政策，將「營建自主管理智慧噪音盒子」使用在工地噪音防制上，達到創新與自主管理成效，最後顏己喨也與業者代表簽署環境自律承諾書，展現產官合作共同推動低碳安靜城市的決心；顏己喨表示，該設施的推出，代表營建噪音防制正式邁向「自主管理、即時反應、資料公開」的新模式，也期盼更多業者投入。

環保局長顏己喨與啟用「營建自主管理智慧噪音盒子」營建業者合影。（環保局提供）

又廣營建裝設的「營建自主管理智慧噪音盒子」，提供連續監測、預警、統計分析等功能。（環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法