立霧溪堰塞湖水多高了？太魯閣牌樓旁湧觀看人潮 秀林鄉急撤800人

太魯閣口牌樓旁的觀景台可以看到立霧溪及錦文橋，附近民眾就跑到觀景台上面觀望「看水什麼時候下來」。（記者游太郎攝）

「水到底多高了？」花蓮縣秀林鄉立霧溪中游燕子口步道上方崩塌，造成堰塞湖，撤離之初還是有當地村民跑去太魯閣閣口牌樓旁的觀景台查看，秀林鄉公所下午緊急撤離富世村民樂社區、秀林村民有社區撤300戶約800人；另外，台8線天祥到太魯閣封閉，也通知上游大天祥地區（天祥以西到西寶、關原）居民暫時不要下山。

「也是會怕的啊！光復鄉的堰塞湖很可怕！」但是太魯閣口牌樓旁觀景台附近的小吃店業者、商家都跑到上面看，「水真的來了嗎？」還有民眾說，在立霧溪邊生活50幾年，從來不知道會出現堰塞湖！

秀林鄉公所下午2點15分開設災害應變中心，出動警察、公所人員到富世村民樂社區（富世村第9鄰）、秀林村民有社區（秀林民有1~3鄰），雖然兩個社區不算土石流預警保全戶，但很靠近立霧溪，緊急撤離。鄉公所說，因為光復鄉災情畫面的刺激，民眾對於撤離沒有太多抗拒。

鄉公所統計，依照戶政資料，富世村民樂社區第9鄰戶數計120戶（設籍人口384人）、秀林村民有社區計179戶（設籍人口564人），今天下午3點48分接獲消防局指示強制撤離民樂社區家戶，鄉公所同時撤離民有社區，民樂社區安排於亞洲水泥公司宿舍收容、民有社區安排於秀林國小收容。

秀林鄉公所下午緊急撤離約300戶民眾。（秀林鄉公所提供）

秀林鄉公所下午緊急撤離約300戶。（秀林鄉公所提供）

對於堰塞湖警報多處民眾都配合撤離。（秀林鄉公所提供）

