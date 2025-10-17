為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    原民會發放光復災區逾千戶慰問金 文健站陸續恢復營運照顧長輩

    2025/10/17 17:16 記者楊綿傑／台北報導
    原民會進駐花蓮縣光復鄉人員到宅訪視關懷族人。（原民會提供）

    原民會進駐花蓮縣光復鄉人員到宅訪視關懷族人。（原民會提供）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉部分地區受到嚴重災情，原民會表示，透過「一站式服務」機制持續關懷協助族人，已到宅發放1357戶慰問金，該區域12處文化健康站，計有8站已正常營運，其餘由照顧服務員全面轉為「小規模居家關懷」服務模式，確保服務不中斷。

    原民會表示，在中央各部會與花蓮縣政府通力合作、各界民間團體加入復原行列，族人家園已逐漸復原，文化健康站也開始運作，該會將持續提供家園重建資源與關懷。以光復鄉內共12處文化健康站，計有8站已正常營運，照顧約280位長者，另有4處因災損仍暫停使用。

    原民會指出，為保障受災地區長者的基本照顧權益，照顧服務員已全面轉為「小規模居家關懷」服務模式，提供生理量測、健康關懷及服務紀錄等基本照護；針對暫停營運之文健站，照顧服務員已改採到宅關懷，並結合現有送餐路線同步訪視，確保長者獲得即時協助與關懷，並會再視災情變化評估恢復各站點正常營運時間。

    同時，原民會也在行政院統籌下，啟動「一站式服務」協助受災民眾申請慰問金，專責進駐光復鄉大華村，到宅訪視及服務台受理案件共計885件。另因水災造成多數家庭生活困難，原民會已到宅發放1357戶慰問金，並針對傷亡者共27人進行關懷與慰問金發放，表達政府對族人的關懷。

    原民會強調，將持續關心每一位長者的健康與安全，即使面對天然災害，也不會讓長者孤單，並與花蓮縣政府攜手守護部落長者的健康與生活福祉，不讓任何一位長者在風雨中被遺忘。

