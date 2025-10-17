水面型光電納環評？ 彭啓明：研議納入 規模大小需再研議

環境部長彭啓明表示，將針對太陽光電環境評估制度展開研議，確保綠能發展需以環境保護為先，以科學證據、公開透明為原則，強化制度與監測。（資料照）

7月丹娜絲颱風登陸重創嘉南地區光電板，加上近日烏山頭水庫浮動光電板議題，各界討論未來水面型太陽光電開發是否需要環評；對此，環境部長彭啓明表示，將針對太陽光電環境評估制度展開研議，確保綠能發展需以環境保護為先，以科學證據、公開透明為原則，強化制度與監測。

針對我國太陽光電環評規定修正歷程，環境部環境保護司司長徐淑芷表示，2009年時是先規定重要濕地應進行環評，到今年1月16日增訂位於國家公園、自然保護區、特定農業區的農業用地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上或面積15公頃以上者，應實施環評；自1月修正後受理3件太陽光電設施環評審查，不過因為內容有疑義，都已退回目的事業主管機關釐清。

至於水面型光電是否納入環評？彭啓明坦言，目前全世界針對水面型光電並未明定須實施環評，但若沒有納入的話，可能會造成各種環境衝擊，「所以我是認為要納入，或許從比較大面積的開始，然後看情況再慢慢往下走。」至於規模界定上，需經社會共識、科學證據下來界定，預計10月蒐集各界意見後，11月開始舉辦公聽會討論。

徐淑芷則補充，最快可在今年底、明年初提出新版「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」的草案版本。

彭啓明表示，今年底開始，將由國環院邀集專家學者、蒐集各國相關的探討與政策制定，啟動太陽光電對環境衝擊的研究，以8大面向進行，包括：土地利用與地形地貌、水文水質與水環境、生態系與生物多樣性、氣候與微氣象、全生命週期的能源與碳效益、社會影響與人文景觀、施工噪音與擾動、退役回收與長期監測等，來建立可量化、可追溯的決策依據。

環境部強調，在再生能源推動與環境保護之間，政府將以科學證據、透明公開與社會溝通為原則，持續研議精進環評認定標準，並以常態監測與情境試驗確保水質與生態安全，同步推動長期追蹤與回收機制，確保綠能發展需以環境保護為先。

