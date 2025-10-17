紅色警戒!太魯閣新堰塞湖恐隨時溢流潰決 台8線「靳珩隧道西口以東路段」民眾勿近

太魯閣新堰塞湖隨時可能溢流潰決，農業部呼籲民眾不要進入封閉範圍與靠近河道。（記者楊媛婷翻攝）

花蓮又有新堰塞湖形成，農業部今（17日）表示，已針對立霧溪燕子口堰塞湖發布紅色警戒，其中燕子口步道西口以東路段為高風險地帶，呼籲民眾絕對不要靠近，也同步通報花蓮縣府秀林鄉公所、公路局、太魯閣國家公園管理處全力防災，林保署則已啟動應變機制，並預備機具。

花蓮縣秀林鄉立霧溪、台8線靳珩隧道口的舊台8線路段，今早9點接獲通報發生山壁崩塌，阻塞立霧溪河道形成堰塞湖，該堰塞湖長約8百公尺、寬約30到80公尺，水位以每小時70公分到1公尺左右速度升高，下午3點崩塌壩體及水面高度已接近公路標高，隨時可能發生溢流或潰決風險，林保署已發布紅色警戒，並發送細胞廣播簡訊。

農業部表示，已通報花蓮縣府秀林鄉公所、公路局、太魯閣國家公園管理處防範可能災害，目前林保署花蓮分署人員已抵達現場勘查，機具也隨時待命，陽交大防災中心人員，也已前往現地評估降挖或導流工程可行性。

農業部指出，台8線靳珩隧道西口以東路段為高風險區，民眾請一定要立刻遠離封閉範圍與河道。

立霧溪發現新堰塞湖，農業部表示，隨時可能溢流或潰決，已發出紅色警戒，其中台8線175.5公里靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東為高風險地段。（公路局提供）

燕子口步道新堰塞湖，目前隨時可能會溢流或潰決，農業部已發出紅色警戒。（林業保育署花蓮分署提供）

