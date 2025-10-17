國家公園種電致泥流入墾丁？台電駁斥 墾管處：豪雨沖刷坡地

受樺加莎颱風外圍環流帶動之海流影響，大部分泥砂已被帶離近岸，多數海域水體逐漸回復清澈。（墾管處提供）

墾丁國家公園海域在暑期因為接連豪大雨及颱風強降雨沖刷，導致整個恆春半島的坡地都有泥水入海，部分區域更形成「陰陽海」，近日台電核三廠遭立委點名就是始作俑者，認為其種電工程未揭露廠區外也砍樹種電，更導致出水口「珊瑚白化」，台電核三廠昨天晚間聲明強調，光電工程全位處廠區內，且與「陰陽海」、珊瑚白化無關，因事涉國家公園，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）今天也發出新聞稿及照片，初步研判主因為近期連日豪大雨沖刷坡地，雨水逕流夾帶泥砂入海，並強調10月初的多數海域水體已逐漸恢復清澈。

有立委透過媒體點名電核三廠光電工程，因未揭露核三廠以外的土地也要蓋光電板，因此當時工程前說明會未引起民眾太多反彈，且因種電挖掉山林、植被，造成大量泥流沖進海裡，而原本是有名的浮潛勝地核三出水口，該海域的美麗珊瑚被蓋上一層泥沙，致珊瑚白化日趨嚴重。

昨天晚間台電核三廠發出聲明，廠內光電用地來自清除外來種銀合歡後的土地推動再生能源，據其8月21日委託潛水團隊調查，海水濁度及懸浮固體均在標準範圍內，排水口仍可觀察到珊瑚及海龜等生物活躍，至於「陰陽海」混濁現象是颱風及豪雨造成的自然結果，核三並自承，在1980年代改善溫排水系統後，該海域現已成為珊瑚復育範例，珊瑚白化是與全球暖化與海水升溫有關，皆與光電工程無關。

由於核三廠區外就是國家公園，主管機關墾管處指出，近期墾丁南灣海域持續出現海水混濁與泥砂入海情形，部分區域甚至出現「陰陽海」現象，初步研判主因為7至8月間累積降雨量近2000毫米，加上近期連日豪大雨沖刷坡地，雨水逕流夾帶泥砂入海，並受西南湧浪作用影響，導致南灣及周邊海域水體混濁。類似狀況於恆春半島其他沿岸地區皆有觀察，顯示極端氣候下強降雨對沿岸環境造成衝擊。

墾管處指出，針對南灣周邊作業可能涉及的水土保持問題，本處已請相關單位加強植生改善，並通報屏東縣政府水土保持主管機關。另在海域監測，已於9月多次派員會同學者專家進行潛水調查，10月初最新結果顯示多數海域水體已逐漸恢復清澈，將持續進行岸際與水下環境監測，以確實掌握海域變化及生態恢復情形。

