    首頁 > 生活

    同公司卻不相識！日月潭泳渡牽紅線 甜蜜參加集團結婚謝媒人

    2025/10/17 17:03 記者陳鳳麗／南投報導
    同公司兩年從未相遇，謝沛芸（手持牌子者）因張維驛（謝的右後方）揪團參加日月潭萬人泳渡，在日月潭相識，牽起情緣。（張維驛提供）

    南投縣集團結婚颱風攪局停辦兩年，今天在日月潭畔舉辦，加碼送金戒指，並首度在埔里為新人辦婚宴，新人張維驛、謝沛芸是同事，卻不曾相遇，因日月潭泳渡而相識、相戀，參加集團結婚重回相遇地，感謝日月潭牽起情緣。

    南投縣集團結婚今天在日月潭文武廟舉辦，今年有30對新人，除有縣府致贈結婚禮品，還有竹山紫南宮加碼1錢重金戒指，每對新人1只，今年為新人包辦結婚禮服、妝髮梳化、結婚照，首次在埔里鎮大黑松小倆口御膳房餐廳辦婚宴，每對新人1桌，讓雙方親友分享喜氣。

    今天的婚宴，新人一一進場接受祝福，繞場一周再回到自己的主桌。30對新人都有自己的幸福故事，其中，張維驛、謝沛芸都是台中美光公司的工程師，同公司卻從未相遇，直到張維驛5年前揪同事組隊報名日月潭萬人泳渡，因人數不夠，同事找了不同部門的友人謝沛芸，兩人才在日月潭萬人泳渡現場相識，因志趣相投走在一起。

    新娘謝沛芸說，5年來，兩人常會相偕參加日月潭的活動，而今年決定共組家庭時，第一個念頭就是參加在日月潭舉辦的南投縣集團結婚，重回相遇地點，感謝牽起兩人情緣的大媒人。

    新人謝沛芸（右）、張維驛（左）是公司同事，卻從未相遇過，參加日月潭萬人泳渡牽起情緣。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣集團結婚新人抱著孩子進場，全場爆出熱烈掌聲。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣府今年首度為參加集團結婚的新人，在埔里鎮大西松小倆口御膳房餐廳辦婚宴，每對新人有一桌。（記者陳鳳麗攝）

