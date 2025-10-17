黃偉哲掛保證！「選台南帶好禮」探尋溪南商圈寶藏

台南觀光熱點之一的安平商圈，集結豐富的傳統與創新美食。（記者王姝琇攝）

成大商圈集結學生們最愛的美食。（記者王姝琇攝）

以梅花里為中心成立的安南區安中商圈，帶來商圈好物推薦。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕為推廣溪南地區商圈的特色商品，南市經發局特別辦理「選台南．帶好禮」溪南商圈特色行銷記者會，邀店家介紹品牌故事與特色商品，引領消費者走入溪南地區24個商圈尋寶，體會產品背後意義，探尋商圈之美。

活動現場各商圈代表陳列豐富在地特色商品，市長黃偉哲今更化身最佳推銷員，為台南美食好禮掛上「滿意度最高、踩雷率最低、cp值最高」三重保證，掀開溪南商圈藏寶書，邀大家趁年底台南購物節活動起跑，安排一趟台南商圈尋寶之旅。

黃偉哲表示，國人傳統在元宵、端午、中秋三大節要送禮，而即將到來的農曆新年更要送好禮。台南除有各式好禮，更榮獲國際雜誌《Time Out》選為亞洲十大街頭美食城市，是全台灣唯一入榜城市。本次活動為大家推薦的各商圈特色好禮，都是深受國內外民眾喜歡，甚至常賣到缺貨的搶手商品，歡迎一起來台南逛商圈，也把好禮帶回家。

溪南商圈範圍涵蓋孔廟、赤嵌朋派、天壇五條港、海安、國華友愛、成大、安平、鹽埕、中正、三星、安中、大東橋、大塩行、楠西、玉井、善化、歸仁等多個區域，蘊藏深厚的歷史文化與多元的產業能量。

細數溪南各商圈都代表台南驕傲，更展現城市文化與生活美學，包括孔廟或赤嵌朋派商圈的文化氛圍及特色小店、海安商圈的街頭藝術與夜間魅力、安平商圈的知名觀光美食、國華友愛商圈的經典美食與文創商品，以及鹽埕商圈台灣第一鹽場文化與生活創意結合、新化與大塩行商圈的老街風貌、善化商圈的加工食品與社區特色、楠西與玉井商圈的農特產品等。

經發局長張婷媛強調，溪南地區兼具古城文化、觀光資源與消費量能，市府將持續透過商圈輔導與行銷資源整合，辦理多元商圈特色推廣活動，協助商圈串聯特色，打造更具競爭力與永續發展的城市品牌，邀旅客走訪溪南親自感受商圈活力。

市長黃偉哲打開溪南地區商圈寶藏書，邀民眾一起來尋寶。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法