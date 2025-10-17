雲林全運會主場館 獲國家建築金質獎首獎殊榮

雲林縣立田徑場（虎尾高鐵運動園區），獲國家建築金質獎首獎殊榮。（雲林縣府提供）

雲林縣立田徑場（虎尾高鐵運動園區）7月竣工啟用，是今年全國運動會主場館，昨（16日）勇奪第27屆國家建築金質獎公共工程建築工程規劃設計類首獎，總統賴清德將親自接見表揚。

國家建築金質獎是由中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦，每年從國內重要建築中評選出優秀作品，今年規劃設計類、施工品質類、公共工程類、建材設備技術工法類，共有65件獲獎。

昨天頒獎典禮現場宣布各類首獎，雲林縣虎尾高鐵運動園區興建工程獲公共工程建築工程組規劃設計類金質獎中的首獎殊榮，雲林縣交通工務局長汪令堯表示，聽到結果當下既驚又喜，加上從雲林女婿、立法院長韓國瑜手中接下金質獎獎座更具意義。

汪令堯指出，雲林縣立田徑場工程最大挑戰是連同後來追加的地下停車場，要在600天完工，他與交工局團隊不敢鬆懈，感謝規劃設計吳嘉栩建築師事務所、工程得標廠商新科營造及其他共同承攬公司，2023年11月20日開工、2025年7月完工啟用，600天無休達成使命，得獎是最大肯定，他為團隊感到驕傲。

汪令堯說，雲林縣立田徑場已通過世界田徑總會國際標準認證，規劃設計獲得評審讚許，主要是符合環保永續理念，包括場區雨水全回收，設置水撲滿、滯洪池，提早進行綠美化、保留既有老樹等，另場館採取突破性設計，跑道設置彎道9道、直線10道，能更有效容納不同賽事需求，另在照明設備比照國際最高標準，夜間照度足夠，並配備智慧燈控系統，能依不同比賽或訓練狀況進行遠端調節，省能省電。

