台南永康二王流浪犬熱區 議員籲建立餵養證照制度

南市議員朱正軒今日於議會質詢關心永康二王流浪犬處理問題。（圖擷取自南市議會影音畫面）

二王市地重劃攸關永康區發展，市府預計11月啟動遷葬公告作業，預估明年5月正式動工，並於2028年完成遷葬。不過，因區內部分基督教墓區涉及文化資產爭議，相關團體已提起訴訟。對此，市議員朱正軒今（17）日於議會質詢關心道路拓寬與開闢進度是否受影響，以及當地流浪犬處理問題。

朱正軒指出，台南流浪犬估計1.9萬隻，其中永康二王地區為「遊蕩犬隻熱區」，永康區交通事故中亦有多起與遊蕩犬相關案例。他提到，市府先前依其建議在忠孝路設置圍籬後，確實有效降低人犬衝突，但部分民眾仍持續在路邊私自餵養流浪犬隻。

朱正軒表示，民眾出於愛心餵食固然有善意，但私自餵養無法根本改善浪犬問題。他建議市府可建立管理制度，發給經訓練合格的民眾「餵養證照」，並在指定地點進行餵食，避免環境髒亂及人犬衝突。對此，農業局長李芳林回應，將持續研議可行方案。

朱正軒進一步指出，學甲動保園區與仁德「毛孩森活村」是成功的案例，兼具動保教育與社區共融意義，值得借鏡。他建議市府應積極尋覓合適地點，在地方溝通上多下功夫，讓政策更順利落地。他也提到，永康區公所先前曾率各里長參觀「毛孩森活村」，期盼市府持續推動類似模式，讓「人與浪浪」共創雙贏。

對於二王市地重劃進度，地政局長陳淑美則回應，目前與民政局橫向聯繫順暢，二王優先的部分有忠孝路拓寬以及中山南路316巷、復華二街西段8米道路等，這些路段不用等待遷葬作業，會優先來執行。

