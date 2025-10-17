為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南永康二王流浪犬熱區 議員籲建立餵養證照制度

    2025/10/17 16:35 記者洪瑞琴／台南報導
    南市議員朱正軒今日於議會質詢關心永康二王流浪犬處理問題。（圖擷取自南市議會影音畫面）

    南市議員朱正軒今日於議會質詢關心永康二王流浪犬處理問題。（圖擷取自南市議會影音畫面）

    二王市地重劃攸關永康區發展，市府預計11月啟動遷葬公告作業，預估明年5月正式動工，並於2028年完成遷葬。不過，因區內部分基督教墓區涉及文化資產爭議，相關團體已提起訴訟。對此，市議員朱正軒今（17）日於議會質詢關心道路拓寬與開闢進度是否受影響，以及當地流浪犬處理問題。

    朱正軒指出，台南流浪犬估計1.9萬隻，其中永康二王地區為「遊蕩犬隻熱區」，永康區交通事故中亦有多起與遊蕩犬相關案例。他提到，市府先前依其建議在忠孝路設置圍籬後，確實有效降低人犬衝突，但部分民眾仍持續在路邊私自餵養流浪犬隻。

    朱正軒表示，民眾出於愛心餵食固然有善意，但私自餵養無法根本改善浪犬問題。他建議市府可建立管理制度，發給經訓練合格的民眾「餵養證照」，並在指定地點進行餵食，避免環境髒亂及人犬衝突。對此，農業局長李芳林回應，將持續研議可行方案。

    朱正軒進一步指出，學甲動保園區與仁德「毛孩森活村」是成功的案例，兼具動保教育與社區共融意義，值得借鏡。他建議市府應積極尋覓合適地點，在地方溝通上多下功夫，讓政策更順利落地。他也提到，永康區公所先前曾率各里長參觀「毛孩森活村」，期盼市府持續推動類似模式，讓「人與浪浪」共創雙贏。

    對於二王市地重劃進度，地政局長陳淑美則回應，目前與民政局橫向聯繫順暢，二王優先的部分有忠孝路拓寬以及中山南路316巷、復華二街西段8米道路等，這些路段不用等待遷葬作業，會優先來執行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播