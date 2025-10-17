苗栗青年創業選好物頒獎 盼激發在地創意

苗栗縣政府舉辦「巷弄菁潮流YOUNG選好物」頒獎典禮。（記者張勳騰攝）

獲得金獎的嵐田茶研所之商品。（記者張勳騰攝）

展出得獎作品。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府長期致力打造青年創業友善環境，鼓勵青年勇於創新、實現夢想，今（17）日舉辦「巷弄菁潮流YOUNG選好物」暨「國立聯合大學青年洄游與USR計畫」聯合頒獎典禮，今年「YOUNG選好物」活動吸引超過40家青年商家報名，經嚴選出10組優秀青年品牌，由嵐田茶研所奪得金獎。副縣長邱俐俐呼籲企業大力支持、鼓勵青年發揮創意，為苗栗注入活力、創意與希望。

今年「YOUNG選好物」總獎金13萬元， 金獎嵐田茶研所；銀獎日曜甜塔製造所；銅獎小椪柑の店；企業獎橘二代伍貳居所、獅潭仙草、天然奇木；優等獎方妮巧禮伴手禮」、貓福茗有限公司、思達卜咖啡、星佑寵物天使園區。另外，二妹塩焗雞、協盛養蜂園榮獲勞動部「微型創業鳳凰貸款楷模」肯定。

此外，國立聯合大學從2015年起推動「苗栗青年洄游工作坊」，結合在地農業、特產、人文、社區、商圈等辦理工作坊，鼓勵苗栗青年，提出營運計畫、行銷短片、產品開發等洄游行動構想，前3年由苗縣府委託聯大執行，後由聯大爭取經費辦理迄今，11年來，總培訓175組團隊388人次。

今年苗栗青年洄游工作坊，以苗栗市「北苗傳統市場」作為實作場域，共有10組團獲得一階實作補助，提出創意構想書、產品設計與行銷短片，評選5組團隊獲得二階獎勵金，在頒獎典禮中當場宣布獲獎名單。

營運計畫類組：1、赴原（曹瑀彤、劉先格、張憲文、邱信銓）、2、日陶（謝文妮、謝文綺、陳品翔）、3、客老爺（劉宇泰、曾昇富、廖紘霈）。行銷短片類組：1、 賞味玩家（廖明威、徐以芸）、2、客老爺、3、赴原、日陶。產品開發類組：粄仔便當盒（吳姿儀、張佑昇）、2、日陶、3、赴原、賞味玩家。苗栗市公所特別獎：赴原、賞味玩家、日陶、粄仔便當盒、客老爺。

邱俐俐感謝聯大給了青年洄游專業指導，提供青年正確發展方向，希望在聯大的持續協助下，讓青年的夢想能夠有更多的學術專業支持，並與產業有更好的連結。

國立聯合大學青年洄游與USR計畫，頒獎表揚獲獎團隊。（記者張勳騰攝）

