屏東鹽埔養禽場確診H5N1禽流感 撲殺11.8萬隻鵪鶉

經確認鵪鶉場感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，屏縣動防所執行撲殺作業 。（屏東縣政府提供）

屏縣鹽埔鄉1處鵪鶉場本（10）月15日確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，屏東縣動物防疫所啟動防疫，撲殺11萬8986隻鵪鶉。

屏東縣動物防疫所表示，本（10）月13日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場主動通報飼養鵪鶉有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，迅速派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，10月15日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，隔日即赴該場執行撲殺作業，現場撲殺11萬8986隻鵪鶉，包含種禽3550隻、產蛋鵪鶉7萬3436隻、未產蛋鵪鶉4萬2000隻，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及對相關聯場進行回溯追蹤以降低疫情傳播風險。

本例為屏縣今年首件疫情，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

屏縣府農業處處長鄭永裕表示，每年10月至3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，徹底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場的器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常症狀，如精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等，請盡速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延。

