光復堆積淤泥入秋恐有揚塵問題 彭啓明：已增設空品感測器預警

馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，受災地區經多日清理，市區主要道路已恢復通行，但部分街區仍有堆積土砂淤泥；對此，環境部長彭啓明表示，時序進入秋冬天後，在風速增強下可能會出現揚塵情形，因此環境部已在今（17）日在光復鄉市中心增設空品感測器，並依照資料分析主動發布揚塵預警提醒民眾。

環境部表示，懸浮微粒（PM10）是評估揚塵現象的重要指標，空品感測器雖主要量測為細懸浮微粒（PM2.5），但同時也具備感測PM10的功能；環境部在環保署時期已研究揚塵與土石及風速的關聯性，應用在濁水溪等揚塵預警作業。

彭啓明表示，光復鄉有700、800公頃的大面積農地被泥沙覆蓋，未來時序入秋後，泥沙可能會比較乾燥，在風速增強下可能會出現揚塵情形，可能會影響空氣品質，因此今（17）日環境部已在光復鄉市中心增設移動型空品感測器，在地即時量測，每分鐘風速、風向、PM10、PM2.5濃度等變化，可透過空氣網即時掌握。

彭啓明指出，除監測外，也會依最新模式及監測資料分析，主動發布揚塵預警，在揚塵發生前提醒民眾採取防護措施，減緩揚塵對空氣品質的影響。

環境部長彭啓明表示，未來時序入秋後，在風速增強下光復鄉可能會出現揚塵情形。（環境部提供）

環境部今日在光復鄉市中心增設空品感測器，並依照資料分析主動發布揚塵預警提醒民眾。（環境部提供）

