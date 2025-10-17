為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復堆積淤泥入秋恐有揚塵問題 彭啓明：已增設空品感測器預警

    2025/10/17 16:22 記者黃宜靜／台北報導
    環境部表示，懸浮微粒（PM10）是評估揚塵現象的重要指標，空品感測器雖主要量測為細懸浮微粒（PM2.5），但同時也具備感測PM10的功能。（環境部提供）

    環境部表示，懸浮微粒（PM10）是評估揚塵現象的重要指標，空品感測器雖主要量測為細懸浮微粒（PM2.5），但同時也具備感測PM10的功能。（環境部提供）

    馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，受災地區經多日清理，市區主要道路已恢復通行，但部分街區仍有堆積土砂淤泥；對此，環境部長彭啓明表示，時序進入秋冬天後，在風速增強下可能會出現揚塵情形，因此環境部已在今（17）日在光復鄉市中心增設空品感測器，並依照資料分析主動發布揚塵預警提醒民眾。

    環境部表示，懸浮微粒（PM10）是評估揚塵現象的重要指標，空品感測器雖主要量測為細懸浮微粒（PM2.5），但同時也具備感測PM10的功能；環境部在環保署時期已研究揚塵與土石及風速的關聯性，應用在濁水溪等揚塵預警作業。

    彭啓明表示，光復鄉有700、800公頃的大面積農地被泥沙覆蓋，未來時序入秋後，泥沙可能會比較乾燥，在風速增強下可能會出現揚塵情形，可能會影響空氣品質，因此今（17）日環境部已在光復鄉市中心增設移動型空品感測器，在地即時量測，每分鐘風速、風向、PM10、PM2.5濃度等變化，可透過空氣網即時掌握。

    彭啓明指出，除監測外，也會依最新模式及監測資料分析，主動發布揚塵預警，在揚塵發生前提醒民眾採取防護措施，減緩揚塵對空氣品質的影響。

    環境部長彭啓明表示，未來時序入秋後，在風速增強下光復鄉可能會出現揚塵情形。（環境部提供）

    環境部長彭啓明表示，未來時序入秋後，在風速增強下光復鄉可能會出現揚塵情形。（環境部提供）

    環境部今日在光復鄉市中心增設空品感測器，並依照資料分析主動發布揚塵預警提醒民眾。（環境部提供）

    環境部今日在光復鄉市中心增設空品感測器，並依照資料分析主動發布揚塵預警提醒民眾。（環境部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播