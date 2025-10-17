高雄科學園遊會也刮粉紅浪潮 桂林國小打造低碳大港橋

桂林國小的電磁鐵低碳可動式「大港橋」，是以回收竹筷、菜板等製作而成。（高雄市教育局提供）

第44屆高雄中小學科學園遊會今、明（17、18）日在國立科學工藝博物館熱鬧登場，有超過90校展現科學實驗成果，其中，小港區桂林國小跟上BLACKPINK的粉紅浪潮，師生運用電磁鐵原理打造低碳可動式的粉紅色「大港橋」模型，把高雄的粉紅地標搬到現場。

本屆園遊會以「聯合國永續發展目標（SDGs）」為核心，由五福國中與龍華國小共同承辦，串聯「動手實作」與「雙語教學」，參展作品主題橫跨氣候行動、永續海洋、責任消費與生產、優質教育等多項永續議題。

桂林國小的電磁鐵低碳可動式「大港橋」，由指導老師郭育君、王蕙萍，帶領學生李依玹、張筠婕完成，作品以回收竹筷、切菜板等製作，讓橋身能任意移動，通電後，運送物品到對岸。

展區還有五福國中「數學積木拼嵌」設計益智挑戰、龍華國小「從同步共振認識蝴蝶效應」呼應氣候行動、正興國中推廣「循環再生的綠色設計」及民族國小「小小海洋守護者」等，除了具闖關趣味性外，亦充分展現高雄科學教育與永續教育的深度融合。

此外，戶外教育與海洋教育由鹽埕國中、五福國中及七賢國中3校共同推動，有「終結海廢小釣手」闖關、「嗅觸你的植覺」的觸覺與嗅覺遊戲；自造教育與科技中心則有互動音樂盒、貨櫃疊疊樂、微型三寶體驗樂及機械手臂接力賽等豐富內容。

高雄市教育局長吳立森表示，科學教育不應只侷限於課本知識，更應透過動手實作，激發學生的探索精神與創新思維。

高雄市教育局長吳立森參觀各校的科學實驗作品。（高雄市教育局提供）

科學園遊會也是互動闖關遊戲，學生參觀作品還能體驗科學的魅力。（高雄市教育局提供）

學生體驗科學遊戲關卡。（高雄市教育局提供）

