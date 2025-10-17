為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    芋頭控有口福！與迪化街名店合作 高樹農會推阿嬤手作芋粿巧

    2025/10/17 16:18 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣高樹鄉農會與台北迪化街名店林貞粿行聯名合作推出3種口味的芋粿巧。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣高樹鄉農會與台北迪化街名店林貞粿行聯名合作推出3種口味的芋粿巧。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣是全台芋頭重要產區之一，高樹鄉佔全縣產量約8成，高樹鄉農會近年不斷研發相關加工產品，助芋農永續經營，繼去年冬天推出芋頭鴨肉粥罐頭、芋泥罐頭、芋頭香酥脆片後，今年更與台北市迪化街經營一甲子的林貞粿行聯名合作，推出3種口味的芋粿巧，可煎、可蒸，簡單加熱就能品嚐到傳統滋味，今（17）日發表。

    高樹鄉農會表示，高樹鄉屬水源保護區，水質潔淨、土壤微酸，生產的芋頭香Q美味，有別於許多農產加工品以次級品做加工，高樹農會推出的芋頭加工品嚴選優質芋頭加工，可解決農產品不耐儲放的問題，並且透過加工穩定市場價格，為農產創造更多價值。

    高樹鄉農會總幹事洪銘聰指出，高樹鄉芋頭種植面積居南台灣之冠，今年與迪化街一甲子老粿行林貞粿行聯名合作推出新品芋粿巧，以「守住傳統、創新未來」的理念，將台灣傳統小吃帶入現代人的生活中，這次推出新品，不但是經典芋粿巧的升級，也是對台灣本土美食的深度挖掘和創新詮釋。

    芋粿巧以高樹芋頭為原料，在傳統芋頭餡料的基礎上加入高樹米，此次推出3種口味，包括阿嬤手作、手打肉丸、純素芋粿巧等。高樹鄉農會推廣部主任曾美鈴表示，芋粿巧選用天然食材，無添加防腐劑，每一口都是真材實料，只要簡單加熱，可煎、可蒸，在家輕鬆就能享用。

    繼去年推出芋頭香酥脆片後，今年高樹農會還推出幸福水芋黃金地瓜雙脆片，當零食很「涮嘴」；洪銘聰表示，做為農民的後盾，高樹農會不斷研發推出新產品，要和農民一起打拼，打響水源保護區的高品質農產品知名度。這些產品都會陸續在全台各農會超市上架，讓各地消費者都吃得到。

    屏東縣高樹鄉農會今發表芋頭加工新品，也舉辦米食推廣活動，讓學生、鄉親手作體驗。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣高樹鄉農會今發表芋頭加工新品，也舉辦米食推廣活動，讓學生、鄉親手作體驗。（記者羅欣貞攝）

    屏縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰強調，3種口味的芋粿巧都非常好吃。（記者羅欣貞攝）

    屏縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰強調，3種口味的芋粿巧都非常好吃。（記者羅欣貞攝）

    屏縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰表示，近年陸續推出多款芋頭加工品，業績蒸蒸日上。（記者羅欣貞攝）

    屏縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰表示，近年陸續推出多款芋頭加工品，業績蒸蒸日上。（記者羅欣貞攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播