芋頭控有口福！與迪化街名店合作 高樹農會推阿嬤手作芋粿巧

屏東縣高樹鄉農會與台北迪化街名店林貞粿行聯名合作推出3種口味的芋粿巧。（記者羅欣貞攝）

屏東縣是全台芋頭重要產區之一，高樹鄉佔全縣產量約8成，高樹鄉農會近年不斷研發相關加工產品，助芋農永續經營，繼去年冬天推出芋頭鴨肉粥罐頭、芋泥罐頭、芋頭香酥脆片後，今年更與台北市迪化街經營一甲子的林貞粿行聯名合作，推出3種口味的芋粿巧，可煎、可蒸，簡單加熱就能品嚐到傳統滋味，今（17）日發表。

高樹鄉農會表示，高樹鄉屬水源保護區，水質潔淨、土壤微酸，生產的芋頭香Q美味，有別於許多農產加工品以次級品做加工，高樹農會推出的芋頭加工品嚴選優質芋頭加工，可解決農產品不耐儲放的問題，並且透過加工穩定市場價格，為農產創造更多價值。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰指出，高樹鄉芋頭種植面積居南台灣之冠，今年與迪化街一甲子老粿行林貞粿行聯名合作推出新品芋粿巧，以「守住傳統、創新未來」的理念，將台灣傳統小吃帶入現代人的生活中，這次推出新品，不但是經典芋粿巧的升級，也是對台灣本土美食的深度挖掘和創新詮釋。

芋粿巧以高樹芋頭為原料，在傳統芋頭餡料的基礎上加入高樹米，此次推出3種口味，包括阿嬤手作、手打肉丸、純素芋粿巧等。高樹鄉農會推廣部主任曾美鈴表示，芋粿巧選用天然食材，無添加防腐劑，每一口都是真材實料，只要簡單加熱，可煎、可蒸，在家輕鬆就能享用。

繼去年推出芋頭香酥脆片後，今年高樹農會還推出幸福水芋黃金地瓜雙脆片，當零食很「涮嘴」；洪銘聰表示，做為農民的後盾，高樹農會不斷研發推出新產品，要和農民一起打拼，打響水源保護區的高品質農產品知名度。這些產品都會陸續在全台各農會超市上架，讓各地消費者都吃得到。

屏東縣高樹鄉農會今發表芋頭加工新品，也舉辦米食推廣活動，讓學生、鄉親手作體驗。（記者羅欣貞攝）

屏縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰強調，3種口味的芋粿巧都非常好吃。（記者羅欣貞攝）

屏縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰表示，近年陸續推出多款芋頭加工品，業績蒸蒸日上。（記者羅欣貞攝）

