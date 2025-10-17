嘉市改善人行道卻難停機車惹怨 市議員促完善配套措施

嘉義市興業西路人行道改善，卻引發機車族陳情有難停車問題。（記者王善嬿攝）

嘉義市打造人本交通環境，向中央爭取「前瞻計畫—提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」等34案計畫經費12億元，自2019年起逐年改善人行道與道路品質，然有機車族向市議員陳情，人行道無法停放機車、行車空間被壓縮，希望市府考量市民需求，完善增設機車停車格等配套措施，兼顧行人安全與機車停車需求。

嘉義市議會臨時會今進行「有關前瞻計畫本市人行道改善工程與停車問題」專題報告，市府工務處長蘇文崎簡報，34案獲中央核定的人行道改善工程計畫，完工後預計改善長度超過42公里，其中9案已完工，5案預計今年底完工、5案明年底前完工；5年來，人行道普及率從34.1%提升至51.03%，人行道適宜性更提升至70%。

市府交通處長許啟明簡報，配合前瞻計畫人行道改善工程，以人為本的前提下，整頓興業西路、世賢路三段、新生路、大雅路一段等停車秩序管理，全市路邊及路外停車場共1萬4229格汽車格、1萬7748格機車格，另正規劃闢建6場路外停車場，完工後將增加汽車1833格、機車625格。

市議員黃思婷、孫貫志、陳家平、王浩、黃露慧、張秀華、傅大偉、黃敏修今質詢，希望市府施工時應充分與民眾溝通，完善增設機車停車格、加強法規宣導標誌、標線劃設等配套措施。

大會結束時，副議長張榮藏總結，嘉市有18萬輛機車，機車是市民主要代步工具，市府應適當向中央反映民情、因地制宜，讓中央良善政策真正落實到地方；市府應同步納入如智慧停車管理、路外停車場興建與路邊停車格位重整等停車空間優化策略，達到人行友善與交通順暢雙重目的。

蘇文崎、許啟明回應，中央2021年8月公告實施修正「市區道路及附屬工程設計標準」法規，人行道原則上不劃設機車停車格，因不溯及既往，才有舊人行道劃有停車格、新人行道沒劃停車格情形；施工時包含人行道寬度、停車帶、設施帶設置位置，都有綜合考量。

許啟明說，施工後停車位都比施工前多，會持續檢討民族、新民、興業西路有無增加停車位空間，加強宣導、鼓勵民眾使用Youbike、幸福巴士等大眾交通運輸工具。

嘉義市興業西路人行道改善，機車族陳情增設停車格，解決難停車問題。（記者王善嬿攝）

