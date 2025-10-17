IKEA、Costco公益回饋跳票竟評鑑良好 議員轟財團不甩中市府

好市多台中店是全球店王。（記者蔡淑媛攝）

新光人壽北士科T17、T18土地與台北市府OT （促參）案引發爭議，台中市議員林昊佑今在議會質詢，台中市與IKEA宜家、Cotsco好市多台中店的BOT案，每年進行績效評估，但多項公益回饋沒做到，包括提供學生獎學金、勞工僱用比例、產學合作機制，都沒依約達成，批評「財團不甩市府，卻仍被評為良好！」財團態度傲慢，質疑市府護航。

林昊佑說，市府提供市場用地促參案，包括IKEA（市81）、Cotsco （市113）等知名企業地上權營運，依促參營運積校來評定將來是否有優先續約權，但對於約定公益回饋都沒做到，包括要給南屯區學生獎學金未執行，勞工雇用占比沒有達到，產學合作也沒半件，但每年績效評分80、90分以上，評鑑良好。

「市府促參案是市民的公共資產，不是財團的提款機！」林昊佑指出，好市多促參契約30年，只要評鑑70分以上就有優先續約權；這些財團不願公益回饋，甚至不配合政府活動，對於市府引以為傲的台中購物節，好市多也不配合回饋市民，就是打臉市府。

對此，經發局長張峯源則回應，促參企業是否落實公益回饋，會再進一步了解，不過對於好市多在台中購物節沒有回饋，是因為該店是會員制。

林昊佑再指，好市多台中店是全球店王，年度營業額6.5億元，繳納的權利金與相關回饋明顯不符比例，另由國泰人壽促參案轉租IKEA經營，每年收受1億2000元租金，IKEA還有淨營收超過2億多，這30年期租約，利潤可觀，卻不善盡社會責任。

林昊佑說，對於促參案，市府僅收企業總營運收入的0.25%作為權利金，非常低廉，要求市府全面檢討評估制度、強化監督，市府要凸顯市民的權益。

市議員楊大鋐也關心促參企業未落實契約公益回饋，直言真是瞠目結舌。

台中市副市長黃國榮回應，要求市府必須對業者限期改善，對於所有促參案也會盤遵守。

Cotsco台中店BOT案，市府每年進行績效評估，議員批多項公益回饋卻沒做到，卻被評鑑良好。（翻攝自googlemap）

Costco、IKEA公益回饋跳票竟評鑑優良，林昊佑轟財團不甩台中市府，質疑市府護航。（記者蔡淑媛攝）

楊大鋐也關心促參企業未落實契約公益回饋，直言真是瞠目結舌。（記者蔡淑媛攝）

