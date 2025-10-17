為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    IKEA、Costco公益回饋跳票竟評鑑良好 議員轟財團不甩中市府

    2025/10/17 16:10 記者蔡淑媛／台中報導
    好市多台中店是全球店王。（記者蔡淑媛攝）

    好市多台中店是全球店王。（記者蔡淑媛攝）

    新光人壽北士科T17、T18土地與台北市府OT （促參）案引發爭議，台中市議員林昊佑今在議會質詢，台中市與IKEA宜家、Cotsco好市多台中店的BOT案，每年進行績效評估，但多項公益回饋沒做到，包括提供學生獎學金、勞工僱用比例、產學合作機制，都沒依約達成，批評「財團不甩市府，卻仍被評為良好！」財團態度傲慢，質疑市府護航。

    林昊佑說，市府提供市場用地促參案，包括IKEA（市81）、Cotsco （市113）等知名企業地上權營運，依促參營運積校來評定將來是否有優先續約權，但對於約定公益回饋都沒做到，包括要給南屯區學生獎學金未執行，勞工雇用占比沒有達到，產學合作也沒半件，但每年績效評分80、90分以上，評鑑良好。

    「市府促參案是市民的公共資產，不是財團的提款機！」林昊佑指出，好市多促參契約30年，只要評鑑70分以上就有優先續約權；這些財團不願公益回饋，甚至不配合政府活動，對於市府引以為傲的台中購物節，好市多也不配合回饋市民，就是打臉市府。

    對此，經發局長張峯源則回應，促參企業是否落實公益回饋，會再進一步了解，不過對於好市多在台中購物節沒有回饋，是因為該店是會員制。

    林昊佑再指，好市多台中店是全球店王，年度營業額6.5億元，繳納的權利金與相關回饋明顯不符比例，另由國泰人壽促參案轉租IKEA經營，每年收受1億2000元租金，IKEA還有淨營收超過2億多，這30年期租約，利潤可觀，卻不善盡社會責任。

    林昊佑說，對於促參案，市府僅收企業總營運收入的0.25%作為權利金，非常低廉，要求市府全面檢討評估制度、強化監督，市府要凸顯市民的權益。

    市議員楊大鋐也關心促參企業未落實契約公益回饋，直言真是瞠目結舌。

    台中市副市長黃國榮回應，要求市府必須對業者限期改善，對於所有促參案也會盤遵守。

    Cotsco台中店BOT案，市府每年進行績效評估，議員批多項公益回饋卻沒做到，卻被評鑑良好。（翻攝自googlemap）

    Cotsco台中店BOT案，市府每年進行績效評估，議員批多項公益回饋卻沒做到，卻被評鑑良好。（翻攝自googlemap）

    Costco、IKEA公益回饋跳票竟評鑑優良，林昊佑轟財團不甩台中市府，質疑市府護航。（記者蔡淑媛攝）

    Costco、IKEA公益回饋跳票竟評鑑優良，林昊佑轟財團不甩台中市府，質疑市府護航。（記者蔡淑媛攝）

    楊大鋐也關心促參企業未落實契約公益回饋，直言真是瞠目結舌。（記者蔡淑媛攝）

    楊大鋐也關心促參企業未落實契約公益回饋，直言真是瞠目結舌。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播